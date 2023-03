Das „Mehr“ an Qualität, Weitblick und Persönlichkeit

Norderstedt (sw/nl) Das „Mehr“ an Fachwissen, Kompetenz und Wert – das erhalten Kunden bei den Spezialisten für Personalmarketing der DS Media Team GmbH.



Seit der Gründung Anfang 2003 realisieren die bestens ausgebildeten Mitarbeiter das Personalmarketing sowie interne und externe Unternehmenskommunikation zur Stärkung der Arbeitgebermarke der Kunden. „Sie erhalten in jedem Fall eine zukunftsgerichtete Beratung, kompetente Mediaempfehlung, effiziente Abwicklung sowie eine unternehmensspezifische Dokumentation inklusive Budgetverwaltung“, so Edeltraud Dietz- Stang, Geschäftsführerin der DS Media Team GmbH.



Das „Mehr“ an Kompetenz

Mit über 30 Jahren Agenturerfahrung, besten Kontakten in der Personalbranche und hervorragenden Verbindungen zu den Medien hat sich Edeltraud Dietz-Stang mit ihrer Agentur am Markt durchgesetzt und etabliert. Ob Personal(image)- anzeigen oder Broschüren, Websites oder Karriereportale, Messeauftritte oder Bewerberansprache auf allen Kanälen, Anzeigenabwicklung oder Bewerbermanagement, die Profis bieten alles aus einer Hand. „Unsere Kunden, zum größten Teil mittelständische Unternehmen, schätzen vor allem die persönliche, fachkundige Beratung und die maßgeschneiderten, zukunftsorientierten Lösungen“, erzählt Edeltraud Dietz-Stang.



Ausgezeichnet!

Auch die eigenen Fachleute der DS Media Team GmbH sind mit den Leistungen des Unternehmens zufrieden. Deshalb erhielt die Firma bereits zum vierten Mal in Folge die Auszeichnung als „Hamburgs bester Arbeitgeber“, zum dritten Mal mit fünf Sternen. „Wir können zu Recht stolz auf die Auszeichnung sein. Unser gutes Arbeitsklima und unser Teamgeist helfen uns vor allem im Umgang mit unseren Kunden und wir können ihnen gemeinsam immer das Beste vom Besten bieten“, so Edeltraud Dietz-Stang abschließend.



Foto: Edeltraud Dietz-Stang (3. v. r.) mit Prof. Dr. Sarges, Institut für Management-Diagnostik, und ihren Mitarbeitern bei der Verleihung der Auszeichnung „Hamburgs bester Arbeitgeber“

Veröffentlicht am: 20.03.2013