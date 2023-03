Neumünster (em/ng) Ob Kaufmann Richard Ohlhoff wusste, was einmal aus seiner Norddeutschen Textilhandelsgesellschaft werden würde, als er sie am 1. Oktober 1937 in Hamburg gründete? Heute jedenfalls, 75 Jahre später, ist das Unternehmen NORTEX ein beliebtes Einkaufsziel in Schleswig- Holstein und weit über die Landesgrenzen hinweg bekannt.



Seit 1960 ist das Traditionsunternehmen auch in Neumünster vertreten und begann 1974, auf Wunsch der damaligen Landesregierung, den heutigen Einzelhandelsstandort am Grünen Weg mit einem Bekleidungshaus weiterzuentwickeln. Später kam die Filiale im Parkcenter in der Neumünsteraner Innenstadt hinzu (1976 bis 1999). Auf 10.000 Quadratmetern Verkaufsfläche bietet NORTEX seinen etwa 150.000 Kunden im Jahr, über 240 namhafte, internationale Modemarken für Herren, Damen und Kinder an. Dabei setzt das Modecenter auf seine Vielfalt, eine einzigartige Auswahl und gute Passformen. Rund 250 freundliche Mitarbeiter sorgen sich um das Wohl der Kunden und bieten jederzeit eine fachkundige, ausführliche und individuelle Beratung. „Wir haben in den vergangenen Jahren immer wieder an unserem Konzept gearbeitet und unsere Kernkompetenzen ausgebaut“, erklärt Ingrid Först, eine der drei NORTEXGeschäftsführer.



Getreu dem Motto „Das Modecenter für die ganze Familie“ kommt bei NORTEX keiner zu kurz. In seiner Herrenabteilung bietet der Spezialist auf 6.000 Quadratmetern Jacken, Blazer, Sakkos, Kombinationen, Hemden und Hosen. Mit einer fast einzigartigen Auswahl von 133 verschiedenen Herren-Konfektionsgrößen ist garantiert für jeden Mann das Richtige dabei. Nur zwei weitere Häuser in Deutschland bietet wie Nortex, diese große Bandbreite an Spezial- und Sondergrößen an. In der gut sortierten Damenabteilung gibt es neben zahlreichen Jacken und Mänteln, verschiedenen Kombinationen über 2.000 Abend- und Cocktailkleider im festlichen Bereich. „Hier kann Ihre Feier beginnen.“ Darüberhinaus bietet NORTEX hochwertige Landhausmode für Damen und Herren. „Zudem sind wir der größte Spezialist für Barbour in Schleswig-Holstein“, so Först. „Wir führen über 1.000 Wachsjacken der bekannten britischen Modemarke sowie diverse Accessoires.“ Aber auch bei der Mode für Kinder ist NORTEX natürlich bestens aufgestellt.



Allein ab der Größe 128 bietet das Unternehmen Hosen in sechs verschiedenen Bundweiten an. Sollte trotz der einmaligen Auswahl mal ein Teil nicht passen, ist auch das für das Modehaus kein Problem. Im hauseigenen und leistungsstarken Änderungsatelier passen fachkundige Mitarbeiter das neuerworbene Kleidungsstück schnell und zuverlässig auf die richtige Größe an. Auch zum 75. Geburtstag ist das Traditionsunternehmen im Grünen Weg nicht auf der Stelle stehen geblieben. Aktuell hat NORTEX eine sechsstellige Summe in einen neuen Parkplatz und eine Stromtankstelle für seine Kunden investiert. 200 der 600 Parkplätze haben jetzt Überbreite zum bequemen Ein- und Aussteigen. „Wir sind gut aufgestellt. Wir wollen und werden auch weiterhin in unseren Standort investieren“, so Ingrid Först abschließend. „Wir freuen uns auf Ihren Besuch.“

Veröffentlicht am: 24.09.2012