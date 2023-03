Das muss gefeiert werden!

Hamburg (ls/sw) Mit den Hörern von alsterradio, mit den Produkten von MEDIMAX und einer ordentlichen Portion Spaß wurde das 10- jährige Jubiläum von MEDIMAX durch viele Aktionen der Radiomoderatoren hervorgehoben. Passend zum Anlass wurde „Happy Birthday“ in einem Autohupsong gespielt.



Die Jubiläumszahl Zehn wurde zur Grundlage des sehr schnellen On- Air-Gewinnspiels bei alsterradio am Morgen mit Lars Lorenz & Kaya Laß: „Zehn Gewinne in zehn Sekunden“. Wer es schaffte, sich innerhalb dieser Zeit zehn Elektroartikel zu merken und diese dem Moderator Lars Lorenz zu nennen, konnte sich über einen 500 Euro MEDIMAX Gutschein freuen. Wer ein nicht ganz so gutes Gedächtnis hatte, bekam für jedes genannte Produkt einen 50 Euro-Gutschein. Da war die Hörerbeteiligung entsprechend groß. Christian Heinig, Filialgeschäftsführer MEDIMAX in Hamburg Wandsbek, erzählte: „Mit alsterradio haben wir unsere Produktrange auf sehr sympathische Weise darstellen können und noch ganz nebenbei unser 10- jähriges Jubiläum thematisiert. Die Aktion hat unser positives Image in der Stadt weiter gestärkt.“ Außerdem platzierte alsterradio am Nachmittag mit Schwenker & Schmidt für MEDIMAX den „Crazy Technik Test“, bei dem sie sich mit dem Thema Technik befassten und per Video einen aus einem Handmixer gebauten Spaghetti-Aufwickler zeigten. Diese Aktionen führten zu großem Interesse auf der alsterradio- facebookseite. „Das Thema ,Technik’ ist ja eher ein trockenes Thema. Gemeinsam mit unserem Kunden MEDIMAX haben wir die Herausforderung angenommen und daraus ein sehr erfolgreiches Entertainment- Thema gemacht“, so Jörg Reitmann, alsterradio Geschäftsführer.

Veröffentlicht am: 29.05.2013