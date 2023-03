Das Network-Highlight Schleswig-Holsteins

Norderstedt (mp) „Work-Life- Balance“ – doch wie geht das? Diese Frage stellten sich auch die interessierten Besucher der bis auf den letzten Platz ausverkauften TriBühne in Norderstedt. Unternehmer und Politiker waren der Einladung von Norderstedt Marketing gefolgt und erlebten im November einen großartigen Abend der Norderstedter Wirtschaft mit dem führenden Experten für Zeit- und Lebensmanagement Prof. Dr. Lothar Seiwert.



Prof. Dr. Lothar Seiwert weiß, was vielen Menschen in ihrem hektischen Alltag fehlt: Mehr Zeit für das Wesentliche. Für das ganz persönliche Glück etwa. Zudem hat er auch erfolgreiche Rezepte für eine gesunde Balance zwischen Arbeit, Familie und Freizeit. Ein Lebensmanagement oder „Work-Life-Balance“, wie es Prof. Dr. Seiwert bezeichnet, das zufriedener, erfolgreicher und letztendlich glückliche macht. Wie die Besucher „einfach mehr Zeit für das Wesentliche“ finden können, vermittelte er ansprechend in seinem Vortrag. „’Ich habe keine Zeit’ ist die Größte Lüge unserer Zeit, denn es bedeutet nichts anderes als ’Dafür habe ich keine Zeit’“, erklärte Prof. Dr. Lothar Seiwert in seinem Vortrag. Anhand mehrerer Beispiele machte er deutlich, dass wer seine Prioritäten richtig setzt, mehr erreichen kann. In seinem Vortrag stellte er ein intelligentes Konzept vor, um die verschiedenen Lebensbereiche unter einen Hut zu bringen – und damit mehr Zeit für berufliche Prioritäten und Privatleben zu haben.



Seine Bücher gehören zu den weltweiten Megasellern

Millionen Menschen haben schon von Lothar Seiwert gelernt, ihre Zeit besser zu nutzen. Fernsehauftritte, Pressekolumnen, mehr als vier Millionen verkaufte Bücher, internationale Auszeichnungen: Lothar Seiwert steht wie kein anderer Experte für die Themen Zeitautonomie und Zeitsouveränität. Der prominente Business-Sprecher gehört zum Kreis der „Excellent Speakers“ in Europa. Seine Bücher stürmen immer wieder die Bestsellerlisten. Alleine der weltweite Megaseller „Simplify Your Life“ (mit Tiki Küstenmacher) hielt sich fast 300 Wochen in der Spiegel-Bestsellerliste. Im Juli 2010 wurde Prof. Dr. Lothar Seiwert in den USA mit dem höchsten und härtesten Qualitätssiegel für Vortragsredner, dem „Certified Speaking Professional“, ausgezeichnet.



NoMa knüpft an den Erfolg der letzten Jahre an

Bei diesem in Schleswig-Holstein einzigartigen Event nutzten die Besucher die Möglichkeit nach dem Vortrag mit anderen Unternehmern ins Gespräch zu kommen, bestehende Kontakte zu pflegen und neue zu knüpfen. Wie auch in den letzten Jahren hat Norderstedt Marketing wieder ein gutes Gespür für die exzellente Auswahl des Referenten bewiesen und den Abend der Norderstedter Wirtschaft zu einem sehr gefragten Event werden lassen.



Veröffentlicht am: 01.12.2011