Das Netzwerk für erfolgreiche Kontakte

Norderstedt (em/lr) „Wir helfen Unternehmen, dass sie wesentlich mehr gute Geschäfte machen und langfristige Geschäftsbeziehungen aufbauen“, erklärt Perdita Habeck, BNI Executive Direktorin für Hamburg und die Region Kiel.



BNI (Business Network International) ist eine professionelle Organisation, die für Geschäftsempfehlungen auf der Basis von Teamwork und ohne den Austausch von Provisionen arbeitet. „Wir bieten guten, zuverlässigen und kompetenten Unternehmen jeder Größe und Branche ein wirkungsvolles, strategisches Empfehlungsmarketing mit klaren und transparenten Erfolgsregeln und gutem Basis-Training.“ Sinn und Zweck der Frühstückstreffen ist die Gewinnung neuer Kunden und das generieren zusätzlichen Umsatzes. BNI ist ein politisch, religiös und weltanschaulich neutrales und unabhängiges Unternehmernetzwerk.



Das Chapter (so heißen die Gruppen bei BNI) Schinkelturm existiert seit dem 16. Februar 2011. Seitdem haben die Mitglieder knapp eine halbe Million Euro durch über 1.000 Empfehlungen generiert. Die Unternehmer zahlen sich untereinander keine Provisionen, sondern revanchieren sich lieber durch gute Empfehlungen. Und damit man nicht in einen Loyalitätskonflikt kommt, ist von jeder Branche nur ein Unternehmen vertreten. BNI ist die erfolgreichste Organisation für Empfehlungsmarketing weltweit und das einzige Unternehmernetzwerk, das mit Kennzahlen arbeitet. Perdita Habeck: „Das heißt, wir messen die wichtigsten Erfolgsfaktoren: Anwesenheit, Empfehlungen, Umsatz, Referenzen und so weiter.



Erfolgreich netzwerken

BNI wurde 1985 gegründet und ist heute das größte und erfolgreichste Unternehmernetzwerk für Empfehlungsmarketing weltweit. In 45 Ländern sind inzwischen in mehr als 6.200 Chaptern und rund 139.000 Geschäftsleute organisiert, die allein 2011 über 6,9 Millionen qualifizierte Geschäftsempfehlungen ausgetauscht haben. Mundpropaganda sorgt schnell und effizient für Qualität. Die Teilnehmer empfehlen sich gegenseitig, da sie wissen, dass der Kollege gute Arbeit macht und sie sich einander vertrauen. Sie werden Problemlöser für ihre Kunden, Freunde und Bekannte. „Die Bekannten kommen und fragen: ‚Du kennst doch so viele, kannst du mir nicht einen guten .... empfehlen?´ So steigern Sie unter anderem auch Ihre Bekanntheit und stärken das Vertrauen in Sie“, erklärt Perdita Habeck von BNI. Bei dem wöchentlichen BNI-Businessmeeting stellen die Teilnehmer sich gegenseitig ihre guten Kontakte/ Besucher vor. Es ist eine wunderbare Win-Win-Situation für alle Beteiligten, denn die Teilnehmer sowie die Besucher profitieren von den Kontakten. „Jeder Mensch hat mindestens 100 wenn nicht 1.000 soziale Kontakte, die man miteinander vernetzen könnte.“



Teilnahmebedingungen

Die BNI Mitgliedschaft kann weder gekauft noch beantragt werden. Interessenten können sich für einen Platz in einem Chapter bewerben. Das BNI-Chapter „Schinkelturm“ trifft sich regelmäßig mittwochs von 7 bis 8.30 Uhr im Cup & Cino, Ohechaussee 11 in Norderstedt. Die 15 Teilnehmer suchen noch einen Drucker, Apotheker, Floristen, Optiker, Unternehmensberater, Fliesenleger und viele weiter (siehe Spalte), um Empfehlungen weiterzugeben.



(Foto: Andreas Garrels)

Veröffentlicht am: 06.11.2012