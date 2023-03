Das Passwort zum Wachstum

Wie Image-Building Menschen, Marken und Produkte erfolgreich macht





Wir alle wissen: Die Welt verändert sich und ein echtes und nachhaltiges Image wird im digitalen Zeitalter immer wichtiger. Firmen stehen vor der großen Herausforderung unter all den vielen Marketing- Kanälen auszuwählen und an richtiger Stelle zu investieren. Doch um professionelle Investitionen zu tätigen, muss man genau wissen, wie sich das Unternehmen definiert und welche Identität und Markenwerte es nach außen tragen möchte.



Erleben Sie spannende Vorträge von Anna M. Tränkner, Inhaberin der MehrWert Images GmbH aus Hamburg, die praxisnah und brandaktuell referiert, wie Image-Building funktioniert, wie ein gutes Image Ihre Unternehmung von der Konkurrenz abheben lässt, Ihre Marke stützt und treibt und wie in unserem neuen und digitalen Zeitalter Unternehmen wachsen können. Dabei erklärt sie, warum ein Image einer Unternehmung zum Wachstum verhelfen sollte und nicht nur zum Überleben – und wie Sie es schaffen, dabei jederzeit die Unternehmensseele zu erhalten.



Die Marketingexpertin ist überzeugt: Images haben Macht. Ein gutes Markenimage kann den wirtschaftlichen Erfolg begünstigen, ein schlechtes Image kann den Erfolg behindern, denn es entscheidet über das Kundenvertrauen und beeinflusst damit die Nachfrage. Profitieren Sie in all ihren Vorträgen ihren vielen nachhaltigen Tipps, die Sie zeitnah in Ihrem Unternehmen.



Vita:

Als Inhaberin der Werbeagentur MehrWert Images GmbH setzt Anna M. Tränkner den Fokus auf Brand-Building im crossmedialen Zeitalter. Nachdem sie eine 20- jährige Karriere als freie Fotografin einschlug und anschließend ihr Studium mit Bestnoten in Marketing-Management und Marketing-Kommunikation abgeschlossen hat, ist sie 2013 ihrer Vision gefolgt und gründete ihre eigene Werbeagentur. Als starker Partner für Marken, Menschen und Produkte überzeugt Anna M. Tränkner vielfältige Unternehmen mit Marketingstrategien, Marketing-Kommunikation, Branding, Corporate Identity und Image-Building. Egal ob eine neue Marke aufgebaut werden soll, die Marke eine neue Foundation oder einen Relaunch benötigt: Ihre Agentur meistert jede Herausforderung. Dabei setzt sie auf das Image – ein innovatives, interaktives und informatives „i-Image“, das für Authentizität, Glaubhaftigkeit und Nachhaltigkeit steht. Kleine und mittelständische Unternehmen, die agieren statt reagieren wollen, führt sie mit umfassender Expertise strategisch, konzeptionell und kreativ zum Erfolg – denn ein echtes „i-Image“ hat einen wertsteigernden Einfluss auf die Marktpositionierung, den Verkauf und die eigene Unternehmenskultur. Und die Power, das umfassende Know-How und die Kreativität, die ihre Kunden von ihr gewohnt sind, bringt sie auch in ihre Vorträge, von denen Unternehmer und Entscheider viel in ihren Alltag mitnehmen können.

Veröffentlicht am: 09.10.2018