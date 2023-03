01.10.2015 | 09:00 Uhr | Hamburg - Mercure Hotel | Schroederstiftstr. 3, 20146 Hamburg



Hamburg - Mercure Hotel (em) ACHTUNG! NUR FÜR PROFIS!



Sie sind bereits seit einiger Zeit im Verkauf tätig?

Sie kennen bereits die grundlegenden Regeln des erfolgreichen Verkaufsens?

Sie wollen endlich mal was Neues lernen?

Sie brauchen keine theoretische Verkaufstheorie?



Dann ist das "Profi-Verkäufer-Seminar" genau das richtige für Sie!



Sie bekommen in diesem Seminar:



keine blasse Theorie sondern echte Verkaufspraxis die funktioniert und sich bewährt hat

kein Grundlagenwissen sondern detailierte Ideen, Tipps und Techniken die Sie sofort umsetzen können

einen Trainer mit über 20 Jahren Verkaufsefahrung in unterschiedlichsten Branchen, auch in Ihrer Branche

Sie bekommen endlich mal was Neues an die Hand

Sie werden Ihren Umsatz um ein Vielfaches steigern können

Wir werden das Wissen in Live-Übungen umsetzen und Sie werden erstaunt sein wie es funtkioniert





Und hier sind die Seminarthemen:



setzen Sei Ihre Preise durch, 25 Methoden wie Sie das schaffen

keine Angst mehr vor der Konkurrenz, Techniken die Ihrer Konkurrenz das fürchten lehren

mehr MUT im Verkauf

10 Techniken gegen Motivationstiefs und für mehr Spaß im Verkauf

entschlüsseln Sie alle Kunden oder wie Sie die richtigen Kaufknöpfe im Kundenkopf drücken

aus Kaufabsichten und Anfragen Aufträge machen oder wie Sie alles rausholen wenn der Kunde mit Ihnen im Kontakt ist





Alle Inhalte werden praxisnah vermittelt. Viele Übungen und Transferideen werden Ihnen helfen das Ganze auch in Ihrem Umfeld umzusetzen.



Ihr Trainer:



Tobias Ain begeistert, inspiriert und motiviert als der Praxis-Experte für Verkauf. Als Redner, Verkaufstrainer und Autor lebt er sein Motto: „Verkaufen macht Spaß“. Über 20 Jahre sammelte er Erfahrung mit „echten Kunden“ im Vertrieb als Projektleiter, Vertriebsleiter und Geschäftsführer.



Erleben Sie Tobias Ain in seinen Vorträgen und Seminaren mit seiner kurzweiligen und humorvollen Art. Verkaufswissen das einfach ist, funktioniert und süchtig macht.



Namenhafte Firmen wie DAX-Unternehmen und mittelständische Unternehmen in unterschiedlichen Branchen vertrauen dem Verkaufsexperten. In mehreren Fernsehsendungen von RTL, WDR und Pro7 war er bereits Gast. Pro7 sagt über ihn: „Tobias Ain ist der Verkaufsexperte“.



Doreen M., Leiterin Direktmarketing bei der Deutschen Post sagt: „Sie haben mich begeistert. Und nur so – mit Spaß kann wirklich verkauft werden“.



Tobias Ain ist Mitglied in der German Speakers Association, der Vereinigung professioneller Redner und Trainer, der Global Speakers Federation und Top 100 – Referent der Agentur Speakers Excellence.





Im Seminar-Preis sind folgende Leistungen bereits enthalten:



Tagungspauschale

Mittagsbuffet

Tagungsunterlagen/Arbeitsmaterial

Kaffeepausen

Tagungsgetränke





Eine Investition in sich selbst, bringt die besten Zinsen. Zögern Sie nicht, sich gleich für das nächste Profi-Verkäufer-Seminar anzumelden und Sie werden erleben, dass Verkaufen nicht nur Spaß machen kann, sondern Verkaufen unbedingt Spaß machen muss!







Veröffentlicht am: 02.06.2015