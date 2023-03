Das sind die Präsentations-Trends 2016

Hamburg (em) In dem spannenden Vortrag erfahren Sie, welche Präsentationstrends gerade aktuell sind. Angefangen von trendigen Slidedesigns, über die Konzeption des Inhalts, bis hin zu aktuellen Präsentationstools und Spielarten von Inszenierungen. Heute sind die Anforderungen an Vorträge deutlich gestiegen. Es genügt nicht mehr nur guten Inhalt zu haben. Er muss auch spannend präsentiert werden. Daher sind gerade innovative Formate hoch interessant für Vorträge, eLearnings und Trainings.



Visuell sind wir als Zuschauer durch Kino und Fernsehen sehr verwöhnt und erwarten unbewusst ein ähnliches Niveau. Viele Vorträge und Schulungen, sei es im Training oder im eLearning, kommen mit altbackenen Folien und einem 90er Jahre Design daher. Damit können Sie Teilnehmer irritieren und von Ihrem Thema ablenken. Gute Folien schwingen mit und schaffen Verbindung zum Zuschauer. Sie unterstützen auch Ihr Image als Referent oder Unternehmen und zeigen, dass Sie auf der Höhe der Zeit sind. Lassen Sie sich in dem Vortrag von Matthias Garten begeistern und von neuen Impulsen für Ihren nächsten Vortrag, Ihr Training oder Ihre Online-Schulung inspirieren.



Vita

Dipl.-Wirtsch.-Informatiker Matthias Garten ist der Experte für innovatives Präsentieren. Er ist Chief Presentation Officer, Unternehmer, Speaker, Trainer, mehrfacher Buchautor, Präsentationscoach, Organisator des weltweit einzigartigen Presentation-Bootcamp und Herausgeber des Presentation Trend Reports.



1993 gründete er die Präsentationsagentur smavicon Best Business Presentations, die bislang über 15.000 Präsentationen für über 150 Branchen unterstützt hat. Mit Hilfe von smavicon entwickelte er immer wieder innovative Präsentationslösungen oder ist an Entwicklungen beteiligt, z.B. führte er 2009 das Präsentationsprogramm Prezi in D-A-CH ein. Er wurde in den exklusiven Club 55 (Die 55 europäischen Vertriebs- und Marketingexperten) aufgenommen, ebenso wie in die Erfolgsgemeinschaft Klein. Er war Top 100 Speaker (2004-2008) und Top 100 Trainer (2009-2014) und ist aktuell als Top 100 Unternehmer gelistet.



Das Who-is-Who der deutschen Wirtschaft und auch internationale Konzerne, wie z.B. Allianz, Merck, Nestlé, Paramount, Procter&Gamble, u.a. , sowie TOP-Referenten, wie z.B. Martin Limbeck, haben sich von ihm und seinem Team unterstützen, beraten, coachen und trainieren lassen, weil sie zukunftsorientierter und effektiver präsentieren wollen, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.

Veröffentlicht am: 06.04.2016