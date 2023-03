Das Team für individuelle, unvergessliche Feiern

Neumünster (em/mp) Egal, ob Open-Air-Event, Firmen-, Vereinsoder Familienfeier, private Beach Party oder Abschlussball, Perfect Show Events bieten für jeden Anlass das nötige Know How, den besten Service und das professionelle Equipment.



„Unserer Kreativität und Tatkraft sind keine Grenzen gesetzt, wenn es um die Ausrichtung eines perfekten Events geht“, erklärt Inhaber Stefan Möller. Denn Perfect Show Events übernimmt nicht nur die gesamte Planung und Organisation, sondern kümmert sich auch während der Veranstaltung um alle Details. So erhalten Kunden alles aus einer Hand. „Wir arbeiten dabei immer auf das Budget unserer Kunden hin und versuchen in dem gesetzten Rahmen alle Kundenwünsche zu erfüllen“, so Möller weiter.



„Wir kümmern uns für unsere Kunden um die Musik, das technische Equipment, Dekorationen, hochwertige Zelte und Möbel - eben alles was dazu gehört. Natürlich übernehmen wir ebenfalls das Catering und die Getränke. Auf Wunsch stellen wir auch eine Cocktailbar auf und verwöhnen die Gäste mit leckeren Kreationen. Unserem All-Inklusive- Service sind keine Grenzen gesetzt.“ Dabei verfügt das Team über langjährige Erfahrung im überregionalen Veranstaltungsgeschäft und kooperiert mit erfahrenen Partnern vor Ort.

Veröffentlicht am: 21.06.2011