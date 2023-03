Das Unternehmen ins beste Licht gesetzt

Hamburg (em/sh) Was ist das Erste worauf der Blick fällt, wenn sich jemand eine Webseite oder Werbeanzeige anschaut? Genau, es sind die Fotos, welche die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Mit ihnen steigt oder fällt das Interesse des Betrachters. Professionelle und ansprechende Fotos sind daher keine Nebensächlichkeit, sondern eine Grundvoraussetzung für jedes erfolgreiche Unternehmen. Sie müssen den Betrachter sofort überzeugen.



Jan-Timo Schaube hat sich darauf spezialisiert Unternehmen ins richtige Licht zu setzen. Zusammen mit seinen Kunden analysiert er erst einmal die Außendarstellung des Unternehmens: „Wie ist es mit den Bildern die Sie nutzen? Zeigt es Ihr Unternehmen so, wie Sie nach außen wirken möchten? Wenn Sie von Ihren eigenen Bildern nicht überzeugt sind, wie wollen Sie denn Kunden und Geschäftspartner von Ihrer Expertise überzeugen?“



„Als Fotograf, der sich auf Unternehmensfotografie spezialisiert hat, biete ich Ihnen umfangreiche fotografische Leistungen, speziell zugeschnitten auf Ihr Unternehmen. Professionell setze ich Sie, Ihre Mitarbeiter, das Unternehmen und die dazugehörigen Produkte mit ansprechenden Fotos in Szene. Zusätzlich begleite ich Sie außer Haus, zu Kundenbesuchen, Messen und Firmenveranstaltungen.

Zu meinen Leistungen gehören neben der repräsentativen Fotografie auch innovative Foto-Ideen sowie unterhaltsame Greenbox-Fotoaktionen. Diese Fotoaktionen können zum einen intern bei Firmenfeiern ein Highlight sein aber auch extern als Marketinginstrument genutzt werden. Durch eine Fotoaktion mit sofortigem Ausdruck der Bilder, versehen mit ihrem Logo, bleiben Sie für potenzielle Kunden in Erinnerung“, so Jan-Timo Schaube.



Mehr Informationen und Anregungen finden Interessierte unter:

www.GuteUnternehmensfotos.de

Veröffentlicht am: 31.05.2016