Das Unternehmernetzwerk steigert Umsatz der Mitglieder

Rellingen (em) Unternehmer, die ihren Umsatz erhöhen möchten und zusätzliche Kunden und Geschäftskontakte suchen, sollten sich das BNI-Netzwerk für professionelle Geschäftsempfehlungen in Pinneberg ansehen. Rund 98 Prozent aller Unternehmer sehen in einer persönlichen Empfehlung den besten Weg zu einem neuen Kunden.



Das BNI – Business Network International – ist eine Vereinigung lokaler Geschäftsleute, die sich regelmäßig zum Unternehmerfrühstück treffen. Sinn und Zweck dieser Treffen ist die Gewinnung neuer Kunden durch persönliche Empfehlungen. Jeden Mittwoch treffen sich im Hotel Restaurant Krupunder Park in Rellingen Geschäftsleute aus der Region noch vor Arbeitsbeginn zum BNI Frühstück. Von 6.45 bis 8.30 Uhr entstehen dort neue Geschäftskontakte und Umsätze steigen messbar. Das Besondere: Aus jeder Branche ist nur jeweils ein Vertreter erlaubt. Das fördert den vielfältigen Branchenmix und das Geschäft. Das BNI-Netzwerk ist in 44 Ländern mit Abstand die größte und wirtschaftlich erfolgreichste Organisation für Empfehlungsmarketing. 140.000 Geschäftsleute in mehr als 6.000 BNI Chaptern sind aktiv und generierten im Jahre 2011 einen Umsatz von mehr als 2,3 Milliarde Euro durch professionelles Empfehlungsmarketing.



Das Networking-Highlight auf dem Lande

Am 29. Mai lädt das BNI interessierte Gäste zu einem echten Networking- Event auf dem Land im schönen Bliedersdorf ein. Dort wird professionellen Netzwerkern eine Plattform geboten, Kontakte zu knüpfen und Netzwerk-Einsteigern gezeigt, dass Netzwerken keine Hexerei ist. Das leibliche Wohl soll ebenfalls nicht zu kurz kommen. Der Verein Bäuerliches Hauswesen in Bliedersdorf wird die Gäste bewirten und an diesem Abend das Backhaus in Betrieb haben. „Bei uns können Sie in schöner ländlicher Umgebung qualifizierte und verbindliche „Netzwerk-Unternehmer“ treffen, die sich im Elbe- Weser-Raum auskennen und erstklassige Kontakte haben“, wirbt der Gastgeber Raimund Franken. Der Eintritt an der Abendkasse beträgt 20 Euro. „Bringen Sie Informationsmaterial und eigene Visitenkarten in ausreichender Menge mit“, rät Franken allen Teilnehmern.



Foto oben: BNI-Direktor Wilfried Kohrs: „Für Unternehmer, die sich bei BNI engagieren, bedeutet dies, dass ihnen bis zu 40 Unternehmerkollegen konkrete Anfragen und Aufträge vermitteln. Denn BNI-Mitglieder tragen auch immer die Visitenkarten der anderen Mitglieder ihres Chapters bei sich.“

Veröffentlicht am: 23.05.2012