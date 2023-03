Das war die 11. B2B NORD Messe (Fotogalerie)

Hamburg-Schnelsen (lm/tk) Über 200 Aussteller nutzten erneut Deutschlands größte regionale Wirtschaftsmesse, um auf sich und ihre Produkte aufmerksam zu machen, untereinander und mit den Gästen zu netzwerken, neue Kontakte zu schließen und alte zu pflegen. 8 Top-Speaker, 8 Fachforen und 2 WirtschaftsDialoge boten ein einzigartiges Rahmenprogramm für Besucher wie auch Aussteller.



Die B2B NORD überzeugt sowohl größere Unternehmen, den Mittelstand als auch Startups durch ihre entspannte Atmosphäre, in der kreative und intensive Gespräche geführt werden. Das Hauptaugenmerk liegt hier nicht auf dem Verkauf von Produkten sondern vielmehr auf der Chance gewinnbringende Kontakte zu knüpfen, Ideen auszutauschen oder Projekte zu diskutieren. Besucher und Aussteller waren von der 11. B2B NORD begeistert. Dabei fand besonders das Gründerforum großen Anklang bei allen Besuchern. In diesem Forum stellten sich Startups und Gründer aus ganz Deutschland mit interessanten Produkten und Ideen vor. Die Besucher wählten per Stimmkarte oder via Facebook ihren Favoriten aus. STORITY Business überzeugte die Besucher am meisten und erhielt vom Regenta-Verlag ein Medienpaket im Wert von 5.000 Euro.



Veröffentlicht am: 20.04.2018