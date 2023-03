Das war die HAKO 2017

Elmshorn (em) Nach 2012 waren die Wirtschaftsjunioren, als Vertreter und Stimme der jungen Wirtschaft, mit ihrer Landeskonferenz wieder zu Gast in Schleswig-Holstein. Insgesamt 500 Teilnehmer trafen sich vom 25.05. bis 28.05. im Kreis Unterelbe, um im Rahmen der Hanseraumkonferenz 2017 in einen intensiven und vielschichtigen Austausch zu treten.



Neben der Arbeit im Rahmen der Delegiertenversammlung lag der Fokus auf dem Netzwerken untereinander, aber auch dem erschließen neuer Geschäftspartnerschaften. Das Rahmenprogramm wurde hierbei von den gastgebenen Wirtschaftsjunioren Unterelbe mit der Ausrichtung gestaltet, Standort und Region vorzustellen und in verschiedenen Facetten zu repräsentieren. Neben Elmshorn als Konferenzmittelpunkt erstreckten sich die über 60 Programmpunkte auf das gesamte Kreisgebiet Pinnebergs sowie Steinburgs.



„Uns alle verbindet mehr als Vereinszugehörigkeit. Es ist das moderne, nachhaltige Wirtschaften, das unternehmerische Selbstverständnis der Wirtschaftsjunioren. Gemeinsam aktiv gestalten und dabei über sich hinaus wachsen.“ so Sabrina Findorff, Ressort Finanzen im Rahmen des Organisationsteams HAKO 2017. „Wir sind dankbar und auch sehr stolz, dass sich beeindruckende Unternehmen aus verschiendensten Branchen bereiterklärt haben, die HAKO zu unterstützen und sie damit möglich gemacht zu haben.“



Den Unternehmen war es im Rahmen der Partnerschaft möglich, sich ebenso individuell, wie auch persönlich einzubringen und die Plattform zu nutzen, um Entscheider und Führungskräfte der Wirtschaft aus verschiedenen Bereichen zu treffen.

Veröffentlicht am: 22.06.2017