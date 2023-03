DAS Wirtschaftsevent im Norden!

Norderstedt (md/em) Auch der 12. Abend der Norderstedter Wirtschaft war bis auf den letzten Platz ausverkauft. Unternehmer und Politiker waren der Einladung von Norderstedt Marketing gefolgt und erlebten einen großartigen Abend mit Wolfgang Grupp, Inhaber von TRIGEMA, zum Thema „Unternehmertum und Produktionsstandort Deutschland“.



Wolfgang Grupps Markenzeichen ist das Plädoyer für den deutschen Arbeitsplatz. Obwohl die Textilbranche in den letzten 30 Jahren mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, ist Wolfgang Grupp stolz, diese Jahre erfolgreich gemeistert zu haben. Unter seiner Führung hat die Firma TRIGEMA in den vergangenen 30 Jahren weder kurzgearbeitet noch Arbeitskräfte aus Arbeitsmangel entlassen, sondern die Arbeitsplätze auf 1.200 erhöht. Er garantiert auch heute noch den Kindern aller Mitarbeiter einen Job nach deren Schulabgang.



„Wir dürfen nicht noch mehr Arbeitsplätze abbauen, verdiente Mitarbeiter auf die Straße schicken und der Jugend keine Perspektiven mehr bieten. Der Arbeitslohn ist auch in Deutschland nicht zu teuer, wenn Arbeitskraft richtig eingesetzt wird, wenn die Arbeitnehmer motiviert sind und die Leistung in ein verkaufbares Produkt eingeht. Bedingungen dafür zu schaffen, ist die Aufgabe von uns Unternehmern“, betonte Wolfgang Grupp in seinem spannenden Vortrag. „Nicht Macht, Marktanteile und Größe dürfen für unser Handeln bestimmend sein, sondern Solidität, Verantwortung für die Mitmenschen, Gerechtigkeit und Beständigkeit. So sehe ich es als meine erste Aufgabe, auch in den kommenden Jahren die Verantwortung für unsere große Betriebsfamilie zu tragen, um in der Zukunft unsere Arbeitsplätze garantieren zu können.“



Wolfgang Grupp absolvierte sein Abitur am Humanistischen Jesuiten- Kolleg St. Blasien und legte später an der Universität Köln sein Examen in Betriebswirtschaft ab. Grupp ist alleiniger Inhaber und Geschäftsführer bei TRIGEMA. TRIGEMA ist Deutschlands größter T-, Sweat-Shirt- und Tennis-Bekleidungshersteller. TRIGEMA verkörpert den Familienbetrieb alten Schlages, bei dem der Sohn in die Fußstapfen des Vaters trat und traditionelle Werte wie Rücksicht, Fleiß und Zusammenhalt noch ihren Platz haben. Der Textilhersteller kann im Ort Burladingen auf eine über 80-jährige Erfolgsgeschichte zurückblicken. Von den knapp 6.000 Bewohnern des kleinen Städtchens kennt jedes Kind den Weg zum größten Arbeitgeber, etwa 1.200 Mitarbeiter aus der Region sind dort beschäftigt.



Am Abend der Norderstedter Wirtschaft begeisterte er als mitreißender Redner, der sich weigert, seinen Produktionsstandort ins Ausland zu verlegen und setzt auf Qualität statt auf Massenproduktion. Der Erschließung neuer Märkte mit Hilfe der Banken wird eine Absage erklärt, solides Wachstum in der Heimat heißt das Schlagwort. Was der Betrachter in Burladingen sieht, ist alles bezahlt, darauf ist Grupp stolz.

Veröffentlicht am: 20.11.2012