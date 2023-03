Das WKS Immobilienportal

Bad Segeberg (em/sw) Der Kreis Segeberg verfügt über zwei starke Wirtschaftsschwerpunkte. Dabei handelt es sich zum einen um die südliche A7-Achse von Bad Bramstedt bis Norderstedt und zum anderen um das Mittelzentrum Bad Segeberg / Wahlstedt an der Achse der A21 in Verbindung mit der A20.



Aufgrund der Heterogenität des Kreises bestehen neben diesen Hauptentwicklungsräumen auch ergänzende Alternativangebote, die interessante Perspektiven für Unternehmen und Investoren bieten können.



Das bestehende Angebot kommunaler Immobilien möchte die WKS mit der Einrichtung eines eigenen Immobilienportals besser bekannt machen, um die Bandbreite der Ansiedlungsmöglichkeiten bezogen auf das Gesamtgebiet des Kreises Segeberg aufzeigen zu können. Ziel ist es, gemeinsam mit den Ämtern des Kreises und den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern eine maßund sinnvolle Entwicklung der Gemeinden zu fördern. Für diesen Zweck sollen auf der Homepage der WKS zukünftig zunächst die gewerblich nutzbaren, kommunalen Immobilienangebote der einzelnen Gemeinden in einer Gesamtübersicht dargestellt werden, um die Aufmerksamkeit möglicher Interessenten auf verfügbare Flächen und Gebäude innerhalb der Gemeinden des Kreises zu lenken.



Ebenfalls werden die zur Vermarktung stehenden Angebote der Städte Bad Bramstedt, Kaltenkirchen, Norderstedt und der Gemeinde Henstedt-Ulzburg sowie dem Mittelzentrum Bad Segeberg/ Wahlstedt über das Immobilienportal erreichbar sein, so dass die Vollständigkeit der Angebotsdarstellung des kommunalen Gewerbeflächenangebots gewährleistet werden kann. Darüber hinaus wird eine direkte Darstellung des Portals auf der Internetseite des Kreises erfolgen (www.segeberg.de).



Foto: (v. l. n. r.) Maike Moser (Geschäftsführerin WKS GmbH) und Hans-Joachim Grote (Oberbürgermeister der Stadt Norderstedt, Vorsitzender des Aufsichtsrats WKS GmbH) sowie die weiteren Aufsichtsrat-Mitglieder Jan Peter Schröder (Landrat des Kreises Segeberg), Dieter Schönfeld (Bürgermeister der Stadt Bad Segeberg), Martin Ahrens (Kreis Segeberg, SPD, Ausschuss für Wirtschaft, Regionalentwicklung und Infrastruktur), Angelika Hahn-Fricke (Kreis Segeberg, CDU, Ausschuss für Wirtschaft, Regionalentwicklung und Infrastruktur) und Jörg Buthmann (Kreis Segeberg, CDU, Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaft, Regionalentwicklung und Infrastruktur), zeigten sich erfreut über das WKS-Immobilienportal.

Veröffentlicht am: 06.12.2016