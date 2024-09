Veröffentlicht am 03.09.2024

Bad Segeberg - Ein Balanceakt in der Krise: Inmitten einer rechtlichen Auseinandersetzung, die hohe Wellen in der Öffentlichkeit schlägt, stehen Anwälte und PR-Berater oft vor einer zentralen Frage: Wer übernimmt die Führungsrolle in der Krisenkommunikation? Während Anwälte auf die rechtliche Verteidigung ihres Mandanten fokussiert sind, konzentrieren sich PR-Berater auf die öffentliche Wahrnehmung. Dieser potenzielle Interessenkonflikt kann in kritischen Momenten zu Spannungen führen – es sei denn, beide Seiten arbeiten harmonisch zusammen oder es gibt einen Experten, der beide Disziplinen gleichermaßen beherrscht.

Das Spannungsfeld zwischen Recht und Öffentlichkeitsarbeit

In einer Litigation-PR-Situation (Litigation Public Relations) ist es von entscheidender Bedeutung, dass sowohl die rechtlichen als auch die kommunikativen Aspekte einer Krise professionell gemanagt werden. Anwälte und PR-Experten verfolgen dabei unterschiedliche Ziele: Anwälte möchten das juristisch beste Ergebnis erzielen und vermeiden oft jegliche öffentliche Äußerung, die ihren Mandanten belasten könnte. PR-Berater hingegen sehen die Notwendigkeit, die öffentliche Meinung zu steuern und das Ansehen ihres Mandanten zu schützen – auch wenn das bedeutet, Informationen gezielt zu veröffentlichen.

Dieses Spannungsfeld führt häufig zu einem Wettstreit um die Führungsrolle. Während der Anwalt den Mandanten vor juristischen Fallstricken schützen möchte, strebt der PR-Berater danach, die Deutungshoheit in der Öffentlichkeit zu erlangen. Beide Perspektiven sind wichtig, aber die Herausforderung liegt darin, einen Weg zu finden, der beide Interessen integriert.

Die Vorteile eines integrierten Ansatzes

Der Schlüssel zu einer erfolgreichen Litigation-PR-Strategie liegt in der harmonischen Zusammenarbeit zwischen Anwälten und PR-Experten. Noch besser ist es jedoch, wenn ein Experte ins Boot geholt wird, der über beide Kompetenzen verfügt. Ein solcher integrierter Ansatz bietet entscheidende Vorteile:

Koordinierte Kommunikation: Ein Experte mit Kenntnissen in beiden Bereichen kann sicherstellen, dass die rechtlichen und kommunikativen Strategien aufeinander abgestimmt sind. Dies reduziert das Risiko, dass eine Aussage in der Öffentlichkeit juristische Nachteile mit sich bringt oder umgekehrt. Schnelle Reaktionsfähigkeit: In Krisensituationen ist Zeit ein entscheidender Faktor. Ein integrierter Ansatz ermöglicht es, schnell und gezielt auf Anfragen von Medien oder auf Entwicklungen im Verfahren zu reagieren, ohne dass langwierige Abstimmungsprozesse zwischen Anwälten und PR-Beratern erforderlich sind. Vermeidung von Interessenkonflikten: Durch die Bündelung der Kompetenzen in einer Person oder einem eng abgestimmten Team können potenzielle Interessenkonflikte, die sonst zwischen Anwälten und PR-Beratern auftreten könnten, vermieden werden. Konsistenz in der Botschaft: Eine einheitliche Botschaft, die sowohl rechtlich als auch kommunikativ durchdacht ist, wirkt glaubwürdig und stärkt das Vertrauen in den Mandanten. In der Öffentlichkeit entsteht so der Eindruck, dass der Mandant seine Krise im Griff hat und professionell handelt.

Fallbeispiele für erfolgreiche Litigation-PR

Es gibt zahlreiche Beispiele, bei denen eine integrierte Litigation-PR-Strategie entscheidend dazu beigetragen hat, den Ruf eines Mandanten zu schützen oder sogar zu verbessern. Ein prominentes Beispiel ist die Kommunikation großer Unternehmen während ihrer Rechtsstreitigkeiten, bei denen ein einziges falsch formuliertes Statement Millionen kosten könnte. Hier zeigt sich, wie wertvoll es ist, einen Experten zu haben, der die Komplexität beider Felder versteht und eine kohärente Strategie entwickelt.

Fazit: Ein multidisziplinärer Ansatz zahlt sich aus

In einer Welt, in der öffentliche Meinung und juristische Realität immer enger miteinander verwoben sind, ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Anwälten und PR-Experten unverzichtbar. Noch besser ist es, wenn man einen Spezialisten an seiner Seite hat, der beide Disziplinen versteht und steuern kann. Dieser integrierte Ansatz stellt sicher, dass sowohl rechtlich als auch kommunikativ die bestmöglichen Ergebnisse erzielt werden – und das in einer Situation, in der jeder Fehler weitreichende Konsequenzen haben könnte.

