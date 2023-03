Daten richtig verarbeiten

Moorrege (hoe) Dokumenten- Management ist das Spezialgebiet der CCS Solutions GmbH, die neben dem Hauptsitz in Moorrege noch einen weiteren Firmensitz in Bochum hat.



„Kurz gesagt: Wir managen große Pakete an Informationen. Ab einem gewissen Datenvolumen ist das nur noch mit entsprechender Software zu lösen“, so Diplom-Informatiker Marco Freund (Foto), einer von drei Geschäftsführern der CCS Solutions GmbH. „Deshalb bieten wir CMS-Lösungen (Redaktionssysteme) für die Erstellung von Betriebsanleitungen, Servicehandbüchern etc. und ein Dokumentenmanagementsystem für die Verwaltung aller geschäftsrelevanten Dokumente an. Selbstverständlich übernehmen wir auf Wunsch auch die Betreuung der Systeme.“



CCS steht für zuverlässige und kompetente Partnerschaft bei der Beratung, Einführung und Betreuung von EDV-Lösungen. Namhafte Unternehmen wie Beiersdorf und Jungheinrich bestätigen dies durch langjährige Geschäftsbeziehungen. Vom ersten Kundengespräch bis hin zur regelmäßigen Betreuung und Unterstützung der Anwender bei der Handhabung der Systemlösung steht CCS allen Kunden zur Seite. Dies schließt die Erstellung eines Projektplans, die Systemrealisierung und -implementierung sowie die Schulung und die Anpassung der Lösung an sich ändernde Anforderungen natürlich ein. „Unsere Kunden erhalten stets das Rundum-sorglos-Paket“, so Marco Freund weiter. „Selbst im Notfall können wir schnelle Abhilfe garantieren. Bei einem Störfall erfolgt unser Support über einen eigens hierfür eingerichteten Fernzugriff direkt auf die Server oder Rechner beim Kunden vor Ort. Es gibt Situationen, die keinen Aufschub dulden.“

Veröffentlicht am: 29.03.2012