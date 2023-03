Den Kunden im Blick

Norderstedt (lm/ab) Kompetenter Service rund um die Uhr! Durch regelmäßige Fortbildungen befinden sich die Experten von elektroMünster immer auf dem neuesten Stand der modernen Elektrodienstleistungen. Davon profitieren die Kunden.



Von der Beratung über die Installation und Inbetriebnahme bis hin zur Reparatur und Wartung elektrischer Geräte erhalten die Kunden von elektroMünster einen umfassenden Service in allen Bereichen der Elektrodienstleistungen. E-Check, Haus-, Klingel- und Sprechanlagen, Wärmepumpen, Antennenoder Alarmanlagen gehören daher ebenso zu dem Portfolio des Familienbetriebes. „Der ECheck ermöglicht in privat, gewerblich und öffentlich genutzten Gebäuden das rechtzeitige Erkennen von Gefahren. Dadurch wird sowohl schwerwiegenden und teuren Elektroschäden vorgebeugt als auch eine Reihe von Möglichkeiten aufgezeigt, um Energie zu sparen und gleichzeitig die Sicherheit und den Komfort zu erhöhen“, erklärt Andreas Münster. Mit dem 24 Stunden Notdienst stehen die Experten ihren Kunden zudem rund um die Uhr zur Verfügung. Die Fahrzeugflotte ist sofort einsatzbereit und ein Mitarbeiter in kurzer Zeit vor Ort. „Selbstverständlich erhalten Sie bei uns eine umfassende Beratung zu ihrem ganz individuellen Anliegen“, verspricht der Inhaber von elektroMünster abschließend.



Foto: Andreas Münster bietet seinen Kunden ein umfangreiches Angebot in allen Bereichen der Elektrodienstleistungen.

Veröffentlicht am: 04.03.2015