„Denke strategisch: Tue Gutes und sprich darüber“

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Kiel informiert am Montag, 2. November 2015, mit ihren Partnern im Rahmen des Thementags Corporate Social Responsibility (CSR) die Bedeutung von gesellschaftlicher Verantwortungsübernahme durch Unternehmen.



Schleswig-Holsteinische Unternehmen stellen am Thementag CSR ihre guten Beispiele für die Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung vor und berichten von ihren Erfahrungen. Erfolgreiche kleine und große Aktivitäten aus den Bereichen Gemeinwesen, Umwelt, Markt und Arbeitswelt sollen die Besucher zu eigenem Handeln anregen.



Corporate Social Responsibility (CSR) ist eine betriebswirtschaftliche Strategie, ein Unternehmen nachhaltig, das heißt umweltverträglich, sowie ethisch und sozial verantwortungsbewusst zu führen. Gesellschaftliche Verantwortung in die Unternehmenstätigkeit zu integrieren, macht Unternehmen zu glaubwürdigen und zuverlässigen Partnern. Wirtschaftliches Handeln und soziale Verantwortung schließen sich nicht aus, sondern können vielfältigen Nutzen und signifikante Wettbewerbsvorteile mit sich bringen. Vier zentrale Handlungsfelder stehen hierbei im Fokus:



• Markt: Nachhaltigkeit der Produkte und Lieferketten

• Arbeitswelt: Ausgestaltung der Arbeitsplätze

• Umwelt: Ökologie und Ökonomie im Produktionsprozess

• Gesellschaft: Engagement in der Region



Mit dieser Veranstaltung bietet die Industrie- und Handelskammer allen Interessierten die Möglichkeit, sich theoretisch und durch praktische Beispiele über CSR zu informieren. Die Veranstaltung findet statt am Montag, 2. November 2015, 13:30 Uhr Ort: IHK zu Kiel, Bergstraße 2, 24103 Kiel Der Eintritt ist frei.

Veröffentlicht am: 29.10.2015