Der BDS schaut über die Grenzen hinaus

Norderstedt (em) Diesmal schaute der BDS nicht nur auf die regionale Entwicklung, sondern befasste sich auch damit, einmal über die Grenzen Norderstedts hinaus zu schauen. Als Einstieg war der Neujahrsempfang am 24. Januar 2012 geplant. Hier sollten Mitglieder aus Dienstleistung, Handel und Handwerk die Gelegenheit bekommen, auch überregionale Unternehmen und Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft kennen zu lernen und Kontakte zu knöpfen.



Im regionalen Bereich wird es unter anderem wieder eine Herbstmesse in Norderstedt geben, ein Beschluss, auf den viele Mitglieder des Bund der Selbständigen gewartet haben. Termin wird der 22. und 23. September 2012 sein.



Auf seiner Klausurtagung betrachtete der BDS-Vorstand die erfolgreiche Vorjahresmesse aus unterschiedlichen Perspektiven und will jetzt „noch eins draufsetzen“. Die Messe setzt auf „familiäre“ Informationen und Angebote und will sich dementsprechend auch als „Erlebnismesse“ präsentieren. Dazu ist geplant, die Tribüne mit anzumieten.

Sport- und Freizeitvereine haben die Möglichkeit, diesen Teil der Messe aktiv mitzugestalten. Für das beliebte monatliche „Businessfrühstück“ entstand eine auffrischende Ideensammlung, die lebhafte Unterschiedlichkeiten in den morgendlichen 8-Uhr-Treff bringen soll. Hierfür gilt auch „Bring deinen Gast mit“. Denn das unverbindliche Hineinschnuppern ins BDS-Netzwerk hat auch die Mitgliederzahl erhöht, deren Ziel aber noch nicht ganz erreicht ist.



Chillen und Grillen im Strandbad

Und am Abend: Besonders für Handwerker ist das Businessfrühstück eine Zeit, in der sie im Beruf gebraucht werden. Besonders an sie ist mit „dem Chillen und Grillen im ARRIBA Strandbad“ gedacht; das während der Sommerzeit regelmäßig Mittwochs stattfinden soll. Start ist der 20. Juni und danach jeweils immer mittwochs ab 18 Uhr auf dem alten Gelände der Landesgartenschau. Nicht zuletzt ist eine wirtschaftliche Vereinigung dadurch erfolgreich, dass man sich kennt und weiß, wer was leisten kann. Dieses Ziel wird auf sympathische Weise auch dadurch erreicht, dass man in fröhlicher Runde „nicht nur über das Geschäft redet“.

Insgesamt hat sich der Vorstand auf die vier Bereiche Neujahrsempfang, Sommerevents, sowie die Veranstaltungen Herbstmesse und Businessfrühstück geeinigt. Auch hier wird nach regionalen und überregionalen Themen gesucht, die für Mitglieder des BDS von Interesse sein dürften.



Alle Termine stehen auch im Internet unter www.bds-norderstedt.de. Der Relaunch der BDS-Webseite ist vollbracht und bietet jetzt auch eine bessere Benutzerführung, um im Kreis der BDS-Mitglieder nach regionalen oder überregionalen Anbietern aus Handel, Handwerk und Dienstleistung zu suchen – und natürlich gegebenenfalls einen Partner für gemeinsame Aufgaben zu finden. Damit Mitglieder des BDS „Suchmaschinentechnisch“ davon profitieren können, ist eine Verlinkung der einzelnen Unternehmen untereinander geplant. Darüber hinaus soll weiterhin eine aktive Mitgliederwerbung erfolgen.



Hier ist u. a. geplant, für jedes Mitgliedsunternehmen des BDS einen Aufkleber als Firmenschild anzufertigen aus dem ersichtlich ist, dass es sich um ein BDS-Mitglied handelt. Eine Anstecknadel soll als Zeichen auf die BDS-Mitgliedschaft hinweisen. Klare Zielrichtung des BDS ist es über die Region hinaus ein Netzwerk für hervorragende persönliche Kontakte für Unternehmen zu bieten. Die Mitgliederversammlung wird im November stattfinden. Ort, Datum und Uhrzeit werden rechtzeitig bekannt gegeben. Auf der Tagesordnung steht die Wahl „2. Vorsitzende/r“ an. Der jetzige Amtsinhaber Andreas Preugschat stellt sich zur Wiederwahl. Freie Plätze entstehen auf der Beisitzer- Liste. Aktive Selbständige sind willkommen!



In 2012 soll auch der Anspruch, „Überregional zu denken und Kooperationen einzugehen“, mehr in den Vordergrund rücken - der BDS will sich bei Themen, die die regionale und überregionale Wirtschaft im weitesten Sinne betreffen an der Diskussion beteiligen. Der BDS wird in seiner Außenwirkung noch an Bedeutung gewinnen. Aus diesem Grund ist es geplant, den Verwaltungsbereich personell mit einer weiteren Aushilfe aufzustocken. Wer Interesse daran hat, das Sekretariat des BDS zu unterstützen, ist herzlich willkommen.



Als Ansprechpartnerin steht Ihnen die 1. Vorsitzende Birgit Wieczorek gerne zur Verfügung. Zur Entspannung wird es wieder einige Aktionen, die im „AK Sport und Freizeit“ für kleine Gruppen angeboten werden geben, wie z. B. gemeinsame Ausflüge oder das Bowling- Frühstück am Sonntagmorgen. Weitere Infos finden Sie im Internet unter www.bds-norderstedt.de.

Veröffentlicht am: 29.02.2012