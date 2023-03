Der businessclub startet durch

Kaltenkirchen (em/jj) Nach vielen Veränderungen und einem äußerst gelungenen ersten bck-Abend im Januar ist der businessclub kaltenkirchen weiterhin auf der Straße des Erfolges.



Seit Anfang des Jahres unterstützt das Mitglied Ute Bartlick (bck-Organisation) die Geschäftsführerin Veronika Podzins tatkräftig. Ute Bartlick ist Gründungsmitglied und hat sich ganz der Organisation gewidmet.

„Es lag mir schon immer im Blut, vorausschauend zu planen und zu organisieren“, so Ute Bartlick. Ganz besondere Highlights des Jahres sind zum Beispiel die Diskussion über die Stadtentwicklung in Kaltenkirchen mit dem Bürgermeister Hanno Krause im Februar und die Frühjahrsauftakt Veranstaltung im Landhotel Dreiklang im März.



In der Planung sind des Weiteren eine Styling-Beratung für Business- Auftritte, ein Fotoshooting für Mitglieder in einem Modehaus und ein Vortrag eines ortsansässigen Arztes über das Thema Stress. Und die Ideen gehen nicht aus, denn durch die vertrauensvolle Leitung von Veronika Podzins und den aktiven, wertschätzenden und tatkräftigen Mitgliedern wächst der bck stetig an. „Wer sich hier wiederfindet und gerne dazu gehören möchte, ist herzlich willkommen“, so Ute Bartlick. „Sie müssen lediglich eine Mail an bartlick-bck@gmx.de versenden und haben umgehend eine Einladung in Ihrem Postfach. Wir würden uns freuen, Sie kennen zu lernen.“

Veröffentlicht am: 25.02.2015