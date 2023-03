Der Chamäleon-Effekt - so werden Sie zum gesunden Peak Performance

German Speakers Association e.V. – Holger Kracke



„Höher, schneller, weiter“‘ Die Ansprüche an unsere Leistungsfähigkeit nehmen trotz - oder auch wegen der Digitalisierung - ständig zu. Es gilt: anpassen an die Veränderungen oder verlieren. Souveräner bei Präsentationen, cooler während Verhandlungsrunden, schlagfertiger in unvorhergesehenen Situationen. Häufig würden wir gerne anders handeln, uns mehr trauen oder anders reagieren. Und doch schaffen wir es nicht. Aber wie gelingt die ideale Selbstoptimierung? Wie werden wir zum Peak-Performer? Holger Kracke präsentiert unterhaltsam und anschaulich, wie man es schafft, mit den Veränderungen der digitalen Welt Schritt zu halten. Als Performance-Spezialist zeigt er effiziente und individuelle Erfolgsstrategien, die in nur 60 Minuten zu mehr Leistungsfähigkeit verhelfen.

Veröffentlicht am: 27.10.2017