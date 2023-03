Der echte Norden auf der EXPO Real 2016

Kiel (em/kv) Vom 4. bis zum 6. Oktober 2016 präsentierte sich der echte Norden auf der EXPO REAL in München. Auf Europas größter B2B-Fachmesse für Immobilien und Investitionen waren es internationale Größen aus sämtlichen Bereichen der Branche vertreten – Schleswig-Holstein hatte auf dieser Messe einen Gemeinschaftsstand mit insgesamt 24 Ausstellern. Aus dem Bereich der Wirtschaftsförderung waren die WTSH, die Wirtschaftsregion NORDGATE GmbH und die Wirtschaftsförderungsgesellschaften aus Kiel, Lübeck, Nordfriesland, Plön und Rendsburg-Eckernförde vertreten. Dazu gesellten sich zahlreiche Projektentwickler, Bauträger und Vermarkter, wie die Frank-Gruppe, die DSK | BIG Gruppe und die Stargime Deutschland GmbH.



„Auf der EXPO REAL 2016 hat sich der echte Norden gemeinsam mit Hamburg als starker und attraktiver Standort präsentiert“, sagte Reinhard Meyer, Minister für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie des Landes Schleswig-Holstein. „Die Kombination der Wirtschaftskraft Hamburgs und des Hamburger Umlands mit dem Flächenpotenzial Schleswig-Holsteins ist eine außergewöhnliche Verbindung, die die Region für Unternehmen und Investoren hochinteressant macht.“



Das Angebot des nördlichsten Bundeslandes hat eine außerordentliche Bandbreite. Es reicht von modernen Gewerbegebieten und entwicklungsfähigen Konversionsflächen mit optimaler Verkehrsanbindung über attraktive Hotelstandorte in den starken Tourismusregionen bis zu entwicklungsfähigen Flächen für innovative Wohn-, Büro- und Geschäftskonzepte am Wasser oder in bester Innenstadtlage. Wirtschaftsförderer, Projektentwickler und Kommunen informierten drei Tage lang über Immobilien, Flächen und aktuelle Projekte.

