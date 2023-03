Der Erfolg folgt Ihrem TUN

Hamburg (em/sw) Sie brauchen weder ein Harvard Studium noch die x-te Auszeichnung, um im Leben wirklich erfolgreich zu sein. Ab sofort reicht es, einige wichtige Grundregeln zu beachten und am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, das Richtige zu tun und dann haben Sie auch entsprechenden Erfolg ;-)



Natürlich fragen Sie sich: „Gut und schön, aber was ist denn nun das Richtige?!?“ Gibt es einen sicheren Weg heraus zu finden, was das ist? Sicher gibt es nicht nur einen, sondern viele richtige Wege, aber auf jeden Fall gibt es eine ganz wichtige Motivation, die den Erfolgswillen erst auslöst. Sie stammt von einem Mann, der es ganz einfach wissen muss, denn er war in seiner Zunft einer der ganz Großen! Er prägte diesen herrlichen Ausspruch, in dem ganz viel Antrieb zum Handeln enthalten ist:



Unzufriedenheit ist der 1. Schritt zum Erfolg!

(Oscar Wilde, engl. Schriftsteller, 16.10.1854- 30.11.1900)

Eine interessante These und alles in allem – Recht hat er! Kennen Sie den wahren Schlüssel zum Erfolg? Und überhaupt, Erfolg, was ist das? Da gibt es eine sehr einfache Definition, die da heißt: „Erfolg ist, wenn man’s trotzdem macht!“ Stimmt natürlich, will so viel sagen wie: „Halte durch, es lohnt sich!“ Das funktioniert auf Dauer sicher ... In Wirklichkeit ist Erfolg für jeden etwas anderes; für den einen ist es der bestandene Schulabschluss, für den anderen die wieder gewonnene Gesundheit, für den nächsten ein Sechser im Lotto. Auf jeden Fall gilt die gute alte Formel: „Mache andere erfolgreich und du wirst es selbst!“ Motivierte Mitarbeiter sind der Schlüssel für ein erfolgreiches Unternehmen. Wissen Sie, welch gewaltige Summe allein die deutsche Wirtschaft Jahr für Jahr für die fehlende Motivation am Arbeitsplatz aufbringt? In einer aktuellen Studie las ich, und die Zahlen sind signifikant steigend, insgesamt 55,5 Milliarden Euro. Diese gliedern sich wie folgt auf: Mobbing 17 Milliarden Euro, Fluktuation 21 Milliarden Euro, Alkoholismus 25 Milliarden Euro, Innere Kündigung 35 Milliarden Euro, Medikamentensucht 12 Milliarden Euro, Überschneidungen -50 Prozent. Das ist doch unglaublich, oder? Vor allem die Zahl der inneren Kündigung! 35.000.000.000 Euro – die würde ich mir gerne verdienen, diese Zahl mit neun Nullen. Das Staunen hört aber noch nicht auf. Nach einer Studie der Gallup Organization (eines der Welt größten Unternehmen für Beratung, Marktforschung, Mitarbeiterauswahl und Schulung) aus dem Jahre 2001 fühlen sich etwa 84 Prozent der Arbeitnehmer ihrem Unternehmen gegenüber nicht verpflichtet! Daraus resultierte ein gesamtwirtschaftlicher Schaden von seinerzeit sogar etwa 220 Milliarden! So darf das nicht weitergehen! Was lernen Sie daraus? Ein bedeutungsvoller Schlüssel zum Erfolg eines Unternehmens sind engagierte und motivierte Mitarbeiter:



Das, was du fürchtest zerteile in möglichst kleine Stücke, überwinde jedes einzelne der Reihe nach mit minimalem Aufwand – und du gehst deinen Weg!

(Koschi der Mutmacher *19.06.1962)

Ein Wort an alle Unternehmer: „Wie wäre es denn, wenn Sie anfangen würden, Ihre Arbeitnehmer zu „lieben“? Und ihr Arbeitnehmer da draußen: „Fangt endlich an euren Beruf zu lieben!“ Sollten Sie das schon tun, herzlichen Glückwunsch, dann gehören Sie zum elitären Kreis der 16 Prozent glücklichen Menschen auf unserem Planeten. Sollten Sie das nicht können, aus welchem Grund auch immer, dann wechseln Sie unbedingt den Beruf oder zumindest den Arbeitgeber. Sie müssen dieses brennende Verlangen in sich spüren, diese Liebe und Hingabe zu dem, was Ihnen wirklich Spaß macht. Dann wird es auch Ihnen gelingen, einen neuen, besseren Arbeitgeber zu finden! Denn, lieben Sie Ihren Beruf, dann vergeuden Sie nicht Ihre wertvolle Zeit. Ihr innerer Antrieb sorgt dafür, dass Sie und „ihre“ Firma ganz einfach erfolgreich sind, stimmt’s? Also – haben Sie eine Vision, ein selbst gestecktes Ziel; richten Sie Ihren Blick nach vorn und Sie werden sich ihre Wünsche erfüllen. Vorausgesetzt, Sie wissen: Was sind Ihre geheimen Wünsche? Was möchten Sie erreichen? Wer ist Ihr Vorbild? Sie kennen die Definition von „Vorbild“?!? Falls nicht, hier ist sie:



Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte ein Vorbild sagt mehr als 1000 Bilder!!!

(Silvester Graf, passives Einkommen 2011 = über 800 tsd. *26.07.1950)

Also schreiben Sie es jetzt auf! Machen Sie sich klar, dass die schriftliche Fixierung Ihrer Ziele und Wünsche schon die Hälfte ihrer Erfüllung bedeutet! Geben Sie Ihrem Unterbewusstsein klare und eindeutige Bilder und sehen Sie sich auf Ihrer inneren Leinwand schon dort, wo Sie gerne sein möchten, bei dem, was Sie am liebsten tun wollen. Fangen Sie jetzt damit an, denn es gibt keinen besseren Augenblick als den jetzigen Moment! Wenn jeder Einzelne in „Ihrer“ Firma so viel Energie aufbringt wie Sie, dann wird es gelingen die Herausforderungen des Marktes zu bestehen. Es muss doch möglich sein; Unternehmen mit menschlichem Führungsverhalten und einem prima Betriebsklima mit motivierten Mitarbeitern, die gerne zur Arbeit gehen und sich mit ihrem Unternehmen identifizieren. Ich bin mir sicher, es ist möglich und es strahlt natürlich auch positiv auf Ihre Kundschaft ab. Längst ist es erwiesen, dass Sie als fröhlicher Mensch nicht nur als sympathisch und kompetent vom Kunden wahrgenommen werden, Sie fühlen sich auch wirklich besser und leben ganz einfach gesünder. Sie sehen Ihre Arbeit als eine positive Herausforderung an und erledigen Ihre Aufgaben zielgerichtet mit großer Verantwortung und Erfolg. Dabei sind Ihre positive Ausstrahlung und Ihr Lachen Ihre größten Erfolgsfaktoren. Sie sind einzigartig, zeigen Sie es! Wenn es Ihnen gelingt, diese „einfachen“ Regeln in Ihrem Leben zu berücksichtigen, wird das massiven Erfolg in allen Lebenslagen nach sich ziehen! Ich bin schon jetzt gespannt auf Ihre Erfahrungen!



KOSCHI DER MUTMACHER

Erfolgsautor, Managementberater, Lifecoach, lizenzierter Trainer (LET)

und Mutmacher mega memory®

Veröffentlicht am: 24.07.2014