Der erste Eindruck

Norderstedt (jj) Das erste, was Besucher auf dem Weg zu einem Unternehmen sehen, ist der Außenbereich. Ein gepflegte und schöne Gartenanlage sind also ein Muss.



Von der ersten, kompetenten und freundlichen Beratung über die technische Hilfe zur fachgerechten Nutzung bis hin zur Wartung und Reparatur älterer Gartengeräte findet man in Meyer´s Mühle vor allem Eines: Fachleute mit Lust auf Garten! Kurt Kitowski und sein zehnköpfiges Team sorgen für die richtige Ausstattung: „Zu unseren Kunden zählen auch Unternehmen, die mit professionellen Gartengeräten ihre tägliche Arbeit verrichten. Dabei stehen Attribute wie Langlebigkeit und Qualität ganz weit oben. Nicht nur deshalb vertreiben wir ausschließlich qualitativ hochwertige Markengeräte.“



Auf Rund 2.000 Quadratmetern Fläche, inklusive großem Lager und Servicewerkstatt, finden Unternehmen der Garten- und Landschaftsbaubranche alles, was sie für einen erfolgreichen Arbeitstag brauchen. Gerne präsentiert das Team auch die innovativen Schätze – wie den Rasenmäher-Roboter.

„Man stellt die Häufigkeit und die Schnittlänge ein und los geht´s. Ob alle zwei, drei oder vier Tage – er mäht den Rasen und fährt dann bis zum nächsten Mal einfach wieder auf seine Ladestation zurück. So ist der Rasen immer perfekt getrimmt und die Besucher wohl gestimmt.“



Veröffentlicht am: 29.02.2012