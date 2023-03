Der erste Eindruck zählt

Buchholz (ah) Außendarstellung und visuelle Kommunikation sind für jedes Unternehmen in unserer heutigen Geschäftswelt zu einem unverzichtbaren Bestandteil des Unternehmenserfolgs geworden. Ein kompetenter Partner ist „DER BESCHRIFTER“ aus Buchholz i.d. Nordheide.



Von der Logoerstellung über Planung, Fertigung und Montage bietet das 22-köpfige Team das Fullservice- Paket aus einer Hand. „Es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Egal, ob Einzelunternehmen oder Konzern; in unserer visuellen Welt ist die perfekte Außendarstellung für den gesamten Geschäftserfolg von enormer Bedeutung“, so der Geschäftsführer Holger Grundt. Ist das Logo nicht mehr zeitgemäß? Werden neue Geschäftsräume bezogen und Licht- und Außenwerbung benötigt? Die Firmenflotte soll aussagekräftige Werbung attraktiv präsentieren, oder es werden Display- und Präsentationssysteme für eine Ausstellung und Messeauftritte benötigt? Ob Digitaldruck, Schilder- und Lichtkastenbau, Autobeschriftung oder Textildruck: „DER BESCHRIFTER“ bietet individuelle Lösungen, die professionell umgesetzt werden. Sechs Projektleiter, eine Kommunikations- Designerin und 15 hochqualifizierte Mitarbeiter in Fertigung und Montage beraten, entwickeln, fertigen und montieren seit über 20 Jahren alles, um jedes Unternehmen individuell und aussagekräftig zu präsentieren. Und dies sogar bundesweit. „Hier ist das Gesicht Ihres Unternehmens in guten Händen.“

Veröffentlicht am: 27.03.2014