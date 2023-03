B2B-NORD Bewertung:



Er geht der Frage nach, was in vielen Unternehmen schlecht läuft. Er gibt Führungskräften einen Leitfaden an die Hand, wie sie die Innere Kündigung in ihren Unternehmen wieder rückgängig machen können. So die Ankündigung auf dem Buchdeckel. Hein Hansen vielem als Michael Ehlers bekannt, ist als Kommunikationstrainer in ganz Deutschland unterwegs. Ehlers schlüpft als Hein Hansen in die Rolle des Business Clowns und schreibt die Dinge, die er beobachtet, genauso auf. Er hat wohl nicht den Anspruch einen wissenschaftlichen Vortrag zuschreiben. Er schreibt sich von der Seele, was ihn bewegt. Grundlage seiner Recherche waren die Fischmärkte in Hamburg und Seattle. Dort hat er Menschen erlebt, die in einer rauen Umgebung, mit großer Motivation und großem Spaß der Arbeit nachgehen. Der legendäre Pike Place Fish Market in Seattle und das Buch FISH! waren seine Vorlagen – keine Frage. Und doch ist das Buch anders. Hein Hansen, geht in seinem Buch durch Unternehmen, sieht sich die Mitarbeiter und deren Motivation an. Er kategorisiert Mitarbeiter- und Motivationstypen und zieht daraus die für ihn richtigen Schlüsse. Arbeit soll und darf wieder Spaß machen, alles andere macht die Menschen krank und züchtet, wie Hansen schreibt, Erfolgmaniker. Erfolgmaniker, die eines Tages keine Freizeit, keine Familie mehr kennen und die eines Tages ihre eigenen Kinder nicht mehr erkennen. Das Buch ist kein Tschakka Buch, wenngleich es auf dem ersten Blick so erscheint. Es gibt viele Anregungen, um insgesamt die Zusammenarbeit und die Motivation in Unternehmen zu steigern. Das Buch ist locker wegzulesen und sollte durchaus im Bücherregal von Führungskräften und deren Mitarbeitern zu finden sein.Der Fisch stinkt vom Kopf Hein Hansen 2014 BörsenMedien AG