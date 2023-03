Der Geist der 9. NORDPFERD

Neumünster (lm/ng) Pferde erleben, hautnah und in allen Varianten. Die Nordpferd 2013 vom 26. bis zum 28. April bietet, wie auch in den vergangenen Jahren wieder allen Pferdebegeisterten ein abwechslungsreiches und informatives Tages- und Rahmenprogramm, welches am Samstag mit der Abendshow, einem fantasievollen Pferde-Theaterstück in Urauffürung, seinen Höhepunkt erhält.



An diesem Wochenende werden auf fünf Hallen und den Außenbereich verteilt an die 230 Fachaussteller die ganze Palette des Pferdesports, der Haltung und der Zucht präsentieren. Den Rahmen bildet dabei ein unterhaltsames und sorgfältlig geplantes Programm. Drei Tage lang werden qualifizierte Referenten in diversen Seminaren Vorträge rund ums Pferd und die Reiterei halten und wunderschöne Pferde aller Rassen mit ihren hochkarätigen Reitern fantasievolle, abwechslungsreiche und brandneue Schaubilder darstellen und sich in Wettkämpfen messen. Das Highlight wird wie immer die Abendshow sein, dieses Mal das Pferde-Theater „Ghost – das vergessene Lachen“, ein gefühlvolles Stück der extra Klasse in Uraufführung, welches mit 20 Schaubildern, zusammengestellt von Doma Clasica, etwa 100 eleganten Pferden und erstklassigen Akteuren zauberhaft untermalt wird.



Wer Pferde liebt, der kommt zur NORDPFERD.

„Schon am Wochenende vorher, am 20. April, findet wie immer der beliebte, große Sympathieritt und Kutschenkorso statt, um auf die NORDPFERD aufmerksam zumachen. Um 12 Uhr werden sehenswerte Pferde, geschmückte Kutschen und kostümierte Reiter die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und zu einem Besuch einladen“, erzählt Arnold Thomsen- Koch, der seit 1978 Veranstaltungen ausrichtet und die NORDPFERD ins Leben gerufen hat. „Am Traumwochenende für alle Pferdefreunde werden dann die ausgesuchten Aussteller gute Ware und tolle Schnäppchen anbieten. Das Tages- und Seminarprogramm ist an allen drei Tagen im Eintrittspreis inbegriffen und auch nur auf der NORDPFERD zu sehen, da es neu und exklusiv für dieses Event zusammengestellt wurde“, berichtet der Veranstaltungsleiter weiter. Der Besuch lohnt sich also für sachkundige Pferdefreunde ebenso wie für Familien und Gäste, die gerne etwas Neues erleben möchten und sorgt für unvergessliche Erinnerungen. Die Anreise ist einfach und es stehen ausreichend Parkplätze zu Verfügung.

Veröffentlicht am: 20.03.2013