Der Haase-Kompakttank bietet viele Vorteile

Kaltenkirchen (em/sw) Neueste Technik zu günstigen Preisen. „Sie sind auf der Suche nach einem sicheren und preiswerten Öltank? Dann sollten Sie einen Blick auf den neuen Kompakttank der Firma Haase werfen“, empfiehlt Torsten Hampel, Geschäftsführer der Dringelburg GmbH.



Er verbindet die gewohnten Vorteile wie zum Beispiel Doppelwandigkeit, Geruchsstop, leichte Montage und Haase-Qualität mit einem erschwinglichen Preis – genau der richtige Öltank zur Kombination mit regenerativen Energien oder Energiesparhäusern mit geringem Heizölbedarf. Alle benötigten Installationselemente passen durch jede Tür und die Montage dauert in der Regel nur einen Arbeitstag. Dank der kompakten Abmaße findet dieser Tank in nahezu jedem Kellerraum Platz und ist aufgrund der großen Einstiegsluke im Gegensatz zu den meisten Batterietankanlagen sehr wartungsfreundlich. „Als offizieller Haase- Partner haben wir schon diverse Haase-Tanks installiert und betreut und können die Tankanlagen aufgrund ihrer hohen Qualität uneingeschränkt empfehlen“, so Torsten Hampel weiter.



Die wichtigsten Eigenschaften im Überblick

Die Tanks sind geruchsdicht und korrosionsfrei. Ihr besonderer Vorteil ist, dass sie besonders alterungsbeständig und doppelwandig sind. Sie arbeiten selbstüberwachend und es ist keine Auffangwanne notwendig. Auch sind nur geringe Wandabstände von 3 x 5 cm und 1 x 40 cm erforderlich. Die Tanks sind direkt vor Ort montierbar. Die Außenwand besteht aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK), die Innenhülle aus PVC. Kunden erhalten 15 Jahre Garantie auf die Dichtheit der GFK-Tankwandung gegen Auslaufen von Heizöl.



Tanktechnik Dringelburg GmbH

Kisdorfer Weg 15-17

24568 Kaltenkirchen

Tel.: 0 41 91 / 30 27

Fax: 0 41 91 / 28 09

www.ttd.de

Veröffentlicht am: 25.06.2013