Der Königsweg zur Effektivität und persönlichen Freiheit

Das Paretoprinzip, benannt nach Vilfredo Pareto, auch Pareto-Effekt oder 80/20 Regel, besagt, dass 80 Prozent der Ergebnisse mit 20 Prozent des Gesamtaufwandes erreicht werden. Die verbleibenden 20 Prozent der Ergebnisse benötigen mit 80 Prozent die meiste Arbeit.Richard Koch schreibt bereits sein zweite Buch zu diesem Thema und das zweite ist aus meiner Sicht besser als das erste Buch. Das Buch richtet sich diesmal direkt an Entscheider! Entscheider, die dem Prinzip 80/20 folgend Ihre Entscheidung treffen wollen. Koch beginnt sein Buch mit der Feststellung: „Sollen kleine Dinge (sprich wenig Aufwand) Großes (sprich Spitzenleistung) bewirken, müssen Entscheider wissen, wo sie den Hebel ansetzen.“ Genau das beschreibt er sehr ausführlich und auf eine Art und Weise, die beim Lesen durchaus nachvollziehbar ist.Er hat sein Buch klar in zwei Teile strukturiert. Teil 1 beginnt mit der Frage: „Sind Sie überfordert?“ Und zeigt dann mit Beschreibungen aus dem Privat und Geschäftsleben, wie der tägliche Alltag abläuft. Um anschließend das 80/20 Prinzip zu erklären. Leicht und locker geschrieben, wenn auch aus dem Englischen übersetzt macht es Spaß zu lesen. Der zweite Teil des Buches zeigt 10 Wege zum 80/20 Entscheider. Dabei verwendet der Autor Begriffe wie, der investigative Entscheider, der kommunikative Entscheider, Entscheider und Mentor in einer Person und so weiter.Lassen Sie sich überraschen, Sie werden beim Lesen weitere Wege zum 80/20 Entscheider ergründen können. Mit persönlich gefällt der Weg 9, der faule Entscheider! Am Ende des neunten Kapitels fragt Koch: „Finden Sie es schon schwer ein fauler Entscheider zu werden?“ Antwort: „Es ist noch schwerer, ein 80/20 Entscheider zu werden.“