Der Kreis Pinneberg  mitten drin und alles drin!

Hamburg (em) Auf der B2B NORD am 25. April 2013 diskutierte Dr. Harald Schroers, Geschäftsführer der WEP (v. r.), auf der Bühne gemeinsam mit Frau Jutta Ludwig, Geschäftsführerin der HWF Hamburgische Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH, und Herrn Ulrich Graumann, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Kreis Segeberg, das Thema: „Mitten drin oder alles drin? Standorte in der Metropolregion Hamburg im Dialog.“



Er stellte heraus, dass der Kreis Pinneberg neben einer hohen Lebensund Wohnqualität auch für Unternehmen vieles zu bieten hat. Attraktive, sofort verfügbare Gewerbeflächen zu günstigen Preisen, moderate Gewerbesteuerhebesätze, hochqualifizierte Fachkräfte und eine gut ausgebaute Infrastruktur sprechen für den Kreis Pinneberg in direkter Nachbarschaft zu Hamburg. Weitere Informationen zum Kreis Pinneberg unter: www.wep.de

Veröffentlicht am: 29.05.2013