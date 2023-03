Der Marktplatz zum Vernetzen

Hamburg (fg/kv) „Ein Marktplatz zum Vernetzen. – Das zentrale Netzwerktreffen der Norddeutschen Wirtschaft. – In einer halben Stunde trifft man hier so viel Menschen, wie sonst in drei Monaten. – Mega Cool. Cooles Publikum, coole Leute. Macht Spaß. – Gerade in der Start-up Corner super Kontakte knüpfen können. Auch in Richtung Partnerschaften sehr interessant. – Die B2B ist seit Jahren ein fester Bestandteil im Terminkalender und die beste Möglichkeit Kontakte zu knüpfen.“ Die Vielfältigkeit der elften B2B NORD spiegelte sich in den Statements der Messebesucher und Aussteller wieder.



Mit einem breiten Spektrum an Themen botdie B2B NORD in ihren 8 Fachforen ein breitgefächertes Angebot an Vorträgen. Lösungen im Bereich Faktoring, die neue Datenschutzverordnung, die Potenziale der Digitalen Transformation, smarte Personalprozesse sowie innovatives Marketing oder wie man bei Google ganz nach vorne kommt, waren nur einige der Themen, die die Besucher auf der B2B NORD begeisterten. Nach einem erfolgreichen Start des Gründerpreises im November 2017 hat die Messe diesen Bereich noch erweitert und durch das neue Fachforum Gründer ergänzt. Umringt von 25 jungen innovativen Start-ups gaben Experten Tipps und Tricks für Gründungswillige.



Ein absolutes Highlight waren wieder die Top Speaker der German Speakers Association e.V. Der Psychologe Dr. Frank Hagenow richtete seinen Fokus in seiner Keynote auf die dynamischen Phänomene und unbewussten Mechanismen des zwischenmenschlichen Kontakts. Die Teilnehmer nahmen wertvolle Tipps und Werkzeuge für den persönlichen Führungsalltag mit.



Ihre persönlichen Top 10 Verkaufsfragen verriet Franziska Brandt Biesler in ihrem Vortrag „Verkaufen und Überzeugen mit Fragen“. Bert Helbig erläuterte anhand von Beispielen aus der Radiowelt, wie man im digitalen Grundrauschen durchdringt, hör- und sichtbar wird, Aufmerksamkeit bei der Zielgruppe erzeugt und die Botschaft gezielt, wirksam und nachhaltig platziert.



Auch die Wirtschaftsförderungen der Metropolregion Hamburg präsentieren sich wieder gemeinsam mit dem NORDGATE im Fachforum Gewerbeimmobilien. Hier hatten die Messebesucher alle interessanten Flächen für Gewerbeimmobilien der Metropol Hamburg sowie die Immobilienexperten auf einen Blick. Im Mittelpunkt des Fachforums stand dabei das Thema „Schöne neue Arbeitswelten“. Im WirtschaftsDialog und Referaten beleuchteten Experten die Anforderungen an den modernen Arbeitsplatz.



In den Fachforen Logistik und Digitalisierung kamen Experten zum intensiven Austausch zusammen. Digitalisierung und Mobilität waren die Themen des Tages. In verschiedenen Vorträgen, Workshops und im WirtschaftsDialog diskutierten Experten die Grundlagen und Anforderungen der Digitalisierung.



Die DenkEvents von KernImpuls überzeugten mit intensiven Seminaren auf der Messe. In 1,5 Stunden konnten die Besucher von den Besten lernen. So erläuterte Gaby S. Grauper in 7 Impulsen, wie Kundenwünsche mit den Stärken des eigenen Angebotes verbunden, die Abschlussquote erhöht und höhere Gewinne erzielt werden können. Die Planungen für die B2B NORD Messe am 23. Oktober 2018 laufen bereits. Die Besucher dürfen sich wieder auf viele Highlights freuen.

Veröffentlicht am: 04.06.2018