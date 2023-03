Bispingen (em/sh) Dass es sich in Bispingen, rund 60 km südlich von Hamburg, gut leben, wohnen und arbeiten lässt, wurde in der letzten Ausgabe näher dargelegt. Dass Bispingen allerdings auch DER ORT für Ihre nächste Firmenveranstaltung sein kann, ist immer wieder erwähnenswert!



Beispielsweise in dem soeben neu erschienenen Business Flyer von Center Parcs Bispinger Heide, der genau dieses Themenfeld näher veranschaulicht: Arbeit, Spaß & Erholung für Ihr Team bei Center Parcs! Ob 10 oder 3.400 Personen, ob 4 Stunden oder mehrere Tage – maßgeschneiderte Angebote sorgen dafür, dass Ihr geplantes Veranstaltungsformat genau zu Ihrem Unternehmen, Ihren Teilnehmern/Gästen und Ihrer Zielsetzung passt! Mit dem an das Tagungscenter (Businesscenter) angegliederten Adventure Sports Team, ist im Rahmen des vielfältigen In- und Outdoorangebotes der Erfolg Ihrer Veranstaltung - speziell im Bereich Teambuilding - garantiert!



Gerade Motivation und Teamgeist unter den Mitarbeitern gehören zu dem entscheidenden Grundpfeilern eines Unternehmens. Deshalb ist es so wichtig, diese Faktoren zu pflegen und weiterzuentwickeln. An kaum einem anderen Ort ist dies besser zu realisieren als bei Center Parcs Bispinger Heide – denn wo liegt der Schulungsraum schon so dicht am nächsten Abenteuer? Das Angebot der professionellen Instruktoren der Adventure Sports Abteilung erstreckt sich auf die Kategorien:



• Teambuilding (Aktiv & Teamgeist) z.B. Floßbau, Laser Battle, Niedrigseilgarten

• Wettbewerb (Geschick & Köpfchen) z.B. Bogenschießen, Stehpaddeln, GPS Rallye

• Überwindung (Mut & Überwindung) z.B. Klettern, Seilbahnrutschen über den Center Parcs See, Tower Jump

• Sport (Spaß & Kreativ) z.B. Spaß Parcours, Olympiade



Alles unter einem Dach – mitten im Grünen

Die Kombinationsmöglichkeiten mitten in der Natur machen den Park Bispinger Heide zu einer der beliebtesten Eventlocations im Norden Deutschlands. Speziell für Firmengruppen sind im Angebot:



• Seminar- und Tagungszentrum BUSINESS CENTER mit Tageslicht, Terrasse und Veranstaltungsbetreuung (bis 300m²)

• AFRIKANISCHER WINTERGARTEN (350 m²), z.B. für Betriebsfeiern

• Ebenerdige MULTIFUNKTIONSHALLE mit einer Fläche von 650 - 1.300 m²

• OUTDOOR-FREIFLÄCHE für temporäre Hallen- / Zeltbauten bis 3.500m²

• Übernachtungskapazitäten bis 3.400 Personen in 750 Bungalows/Hotelzimmern

• Subtropisches Badeparadies AQUA MUNDO für tropische Events am Abend bis 700 Pers.



Für weitere Fragen und Informationen steht Ihnen das Business Team von Center Parcs Bispinger Heide gerne zur Verfügung:



Tel.: 0 51 94 / 94 15 86

E-Mail: business.bs@groupepvcp.com

Veröffentlicht am: 02.07.2019