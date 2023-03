Der Partner für Präzisionswerkzeuge

Henstedt-Ulzburg (mp) Drehen, Fräsen und Bohren – ohne die richtigen Werkzeuge wäre Zerspanungstechnik nicht präzise möglich.



„Wir bieten Werkzeuge für den Maschinenbau, Feinwerktechnik sowie den Formen- und Werkzeugbau“, erklären Hajo Gätje, Geschäftsführer der Hans Treiber Werkzeuge & Maschinen GmbH, und Torsten Stein, Geschäftsführer der WTN Werkzeug-Technik-Nord GmbH. Die beiden Unternehmen sind Tochterfirmen von „Ragotzgy + Gätje“ mit Sitz in Kiel.



„Wir führen Produkte namhafter Hersteller aus den Bereichen VHM, HSS, CBN und PKD. Egal, ob Wendeschneidplatten, Vollhartmetallfräser und Bohrer, Drehhalter, Bohrstangen oder Fräskörper, wir finden eine Lösung für Ihr Bearbeitungsproblem.“ Das Unternehmen ist der größte Händler für Präzisionswerkzeuge in Hamburg und Schleswig-Holstein. Die Kunden müssen nicht lange auf ihr neues Werkzeug warten, denn die WTN Werkzeug-Technik-Nord GmbH verfügt über ein umfangreiches Lager. „Immer höhere Anforderungen an Werkstoffe und Genauigkeiten bedeuten auch immer höhere Anforderungen an die eingesetzten Spannmittel“, so die Geschäftsführer weiter. „Mit unseren Partnern, wie z.B. Forkardt, Homge und Chandox, um nur drei zu nennen, sind Sie bei der Wahl des richtigen Präzisionswerkzeugs immer auf der richtigen Seite.“



Die Werkzeuge, die das Henstedt- Ulzburger Unternehmen anbietet, überzeugen durch erstklassige Qualität, gute Verarbeitung, Ergonomie und lange Haltbarkeit.

