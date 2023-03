Der perfekte erste Eindruck

Norderstedt (lm/jj) Das Unternehmen perfekt in Szene setzen! Gerade in der dunklen Jahreszeit gelingt das hervorragend mit der passenden Außenbeleuchtung. Mit Wegeleuchten, Außenwandstrahlern und Haustürbeleuchtung lassen sich hier ganz einfach Akzente setzen. Brigitte Münster weiß, wie das geht und hält für ihre Kunden eine Reihe an unterschiedlichen Leuchten bereit.



Dabei gibt es nicht nur Unterschiede beim Material wie Lampen aus Edelstahl, Messing, Holz oder Stein. Mit einer ausgefeilten Technik gibt es eine Vielzahl an kreativen Lösungen für die passenden Lichteffekte. So ist bei akku- oder solarbetriebenen Leuchten keine Verkabelung notwendig. Die Beleuchtung kann zudem automatisch bei Dämmerung angehen, auf Bewegung reagieren oder, ganz klassisch, mit einem Schalter an- und ausgestellt werden. „Schöne Highlights im Vorgarten und an den Wegen lassen sich zum Beispiel mit Pflanzschalen setzen“, weiß Brigitte Münster. „Gerade jetzt, wenn es schon früh dunkel wird, kommt Ihre Beleuchtung besonders zur Geltung. Gleichzeitig ist sie praktisch und bietet Sicherheit.“ Wer also noch nach einer passenden Lösung für seinen Außenbereich sucht, findet bei elektroMünster den richtigen Ansprechpartner.

Veröffentlicht am: 28.10.2016