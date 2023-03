Der richtige Feuerlöscher

Quickborn (lm/lr) Große Schäden vermeiden! Feuerlöscher gibt es in verschiedenen Ausführungen und für unterschiedliche Einsatzgebiete. Bernd Maaß ist Brandschutzexperte und erklärt seinen Kunden, welcher Feuerlöscher für ihr Unternehmen am besten geeignet ist.



„Einige Unternehmen setzen immer wieder auf Feuerlöscher vom Discounter. Das diese aber erhebliche Schäden anrichten können, ist den meisten gar nicht bewusst“, erklärt Bernd Maaß. In einem erfolgreichen Restaurant kam es zu einem Fritteusenbrand, bei dem so ein Löscher eingesetzt wurde. Die gesamte Kücheneinrichtung wurde dabei ruiniert. „Gerade für den Gastronomiebereich gibt es einen Fettbrand- Feuerlöscher, die ein Spezialflüssiglöschmittel enthalten und für die Brandklassen A, B und F zugelassen sind“, weiß der Experte. Mit einer herausragenden Löschleistung von 75F sind die Geräte mit 3 und 6 Litern Inhalt ideal bei Bränden von Speiseölen und -fetten in der Gastronomie. Aber auch für den Privathaushalt sind diese überaus empfehlenswert. „Für andere Unternehmensbereiche lege ich Ihnen den Schaum-Feuerlöscher nahe. Diese verursachen kaum Verschmutzungen und sind überaus leistungsstark“, so Bernd Maaß. Sie sind für die Brandklassen A und B zugelassen. Schaum- Feuerlöscher sind daher die idealen Feuerlöscher für alle Bereiche, in denen die Brandklasse C (gasförmige Brände) ausgeschlossen werden können. „Gerne stehe ich Ihnen für Fragen zum Thema Brandschutz zur Verfügung“, so Bernd Maaß abschließend.

Veröffentlicht am: 18.12.2014