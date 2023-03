Der Richtkranz weht zum zweiten Mal

Norderstedt (sh/kk) Anlässlich der Erweiterung seiner Unternehmenszentrale feierte Yachticon im Gewerbegebiet Glashütte-Nord in Norderstedt wieder Richtfest. Durch den Bau sollen größere Ausstellungsflächen sowie mehr Büroflächen entstehen. Das Lager und der Kindergarten „Streifenenten“, erhalten ebenfalls eine Erweiterung um 1.100 Quadratmeter und 130 Quadratmeter.



Yachticon ist Hersteller von Pflegeprodukten für Boot, Caravan, Haushalt und Auto. Das Unternehmen hat sich vor ca. zwei Jahren für den Standort Glashütte-Nord entschieden und schon in weiser Voraussicht das Erweiterungsgelände von der Entwicklungsgesellschaft Norderstedt (EGNO) dazu gekauft. „Die letzten zwei Jahre liefen bei uns sehr gut, was für uns noch mal ein Grund mehr war, hier in Norderstedt weiter zu investieren“, so Oliver Nagel, Geschäftsführer Yachticon. „Wir investieren jetzt rund 2 Millionen Euro in den Erweiterungsbau. Geplant ist, mit dem Ladengeschäft in den Neuanbau umzuziehen und somit dem Kindergarten die Chance zu geben, ebenfalls zu wachsen und sich zu erweitern.“



Mit der Erweiterung nach Norden und den Neubauten von Firmen wie Yachticon und Möllering haben die Stadt Norderstedt und die EGNO alles richtig gemacht. „Die Nachfrage ist sehr stark und wir haben die Möglichkeit, uns Gewerbetreibende auszusuchen, die gut für Norderstedt sind und die Stadt auch zukünftig gewinnbringend voranbringen“, sagt Christoph Döring von der EGNO. Die Nähe zu Hamburg und die gute Verkehrsanbindung sind wichtige Faktoren für den Erfolg des Gebiets.



Den Filmclip zur Veranstaltung finden Interessierte unter: www.b2b-nord.de/videos/970

Veröffentlicht am: 11.10.2018