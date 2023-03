Der Spezialist für Metall

Rellingen (sw) Alle Leistungen um die Gestaltung und Sicherheit von Eigentum bekommen Kunden aus dem gewerblichen, öffentlichen oder privaten Bereich bei den Fachleuten für Metall von Gawron & Co. (GmbH & Co. KG) in Rellingen.



Das 1932 gegründete Familienunternehmen wird heute bereits in der dritten Generation geleitet. Die 100 meist langjährigen Mitarbeiter sind die richtigen Ansprechpartner, wenn es um Fertigung, Montage und Handel in den Bereichen Zaunbau, Schlosserei, Stahlbau sowie Schweißtechnik geht. „Wir errichten Tore, Zäune und Türen von hoher Qualität“, so Diplom-Ingenieur Volker Gawron. „Von freitragenden Schiebetoren über Geländer bis hin zu kniffligen Stahlbauten bekommen Sie bei uns alles aus einer Hand.“ Die Experten errichten nicht nur neue Zäune – sie restaurieren auch Schätze aus der Vergangenheit.



Foto: Das Familienunternehmen Gawron & Co. ist Spezialist in den Bereichen Zaunbau, Schlosserei, Stahlbau und Schweißtechnik.

Veröffentlicht am: 23.05.2012