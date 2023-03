Der Treffpunkt für die Immobilienbranche

Hamburg (fg/kv) Nachdem die Digitalisierung sich lange Zeit hauptsächlich im Wohnimmobilienbereich schnell entwickelt hat, ist sie mittlerweile auch im Bereich der Gewerbeimmobilien angekommen und hat auch stark an Bedeutung gewonnen. Gleichwohl besteht eine Koexistenz zwischen Onlineportalen und klassischen Maklern. Gerade bei großvolumigen Anbahnungen oder sehr speziellen Anforderungen an das Objekt setzen Interessenten auf persönliche Betreuung.



Themen, Trends, Termine



Das Fachforum Gewerbeimmobilien beleuchtet aktuelle Themen der Immobilienbranche - vor allem aber ist es Treffpunkt. Am Donnerstag, den 27. April sind die Wirtschaftsförderer von Neumünster, Bad Bramstedt, Kaltenkirchen, Henstedt-Ulzburg, Quickborn und Norderstedt als Ansprechpartner auf dem großen Messestand im Obergeschoss, Nr. 250. Alle stehen für individuelle Gespräche zur Verfügung. Wer möchte, macht schon heute einen Termin aus – einfach eine Email mit dem Wunschtermin und dem Namen des Ansprechpartners an kontakt@nordgate.de.



WirtschaftsDialog

Am Nachmittag wird der Messetand dann erneut zur Talk- und TV-Bühne. Dann startet die Gesprächsrunde „WirtschaftsDialog“ zu einem aktuellen Immobilienthema. Die bisherigen Gesprächspartner reichten von Objektentwicklern über Makler, Projektplaner und Bauunternehmer bis hin zu Bürgermeistern der NORDGATE-Orte. Immer interessant und lebendig präsentiert. Der WirtschaftsDialog ist nach der Messe auch im Internet abrufbar, die wichtigsten Statements erscheinen in den Folgeausgaben dieses Magazins.



Top-Flächen im Angebot

Natürlich bietet NORDGATE neben Informationen auch konkrete Gewerbeflächen in den sechs Kommunen zum Kauf. Von kleinen Grundstücken für Handwerk und Mittelstand bis hin zu großen Flächen für Logistikimmobilien umfasst das Portfolio für fast jeden Bedarf das Richtige. Insgesamt bietet NORDGATE 1 Mio. m² Gewerbefläche an der A7. Allen gemein ist eins: Top-Lage und Anbindung an die Autobahn und Hamburger Hafen und Flughafen. Ein weiterer großer Vorteil ist die Koordination innerhalb von NORDGATE: für den Kunden gibt es einen Ansprechpartner für alle Flächen von Neumünster, Bad Bramstedt, Kaltenkirchen, Henstedt-Ulzburg, Quickborn bis nach Norderstedt. Das spart Zeit, Geld und Nerven. Ein Vorteil, den bereits viele angesiedelte Unternehmen zu schätzen wissen.



Veröffentlicht am: 26.04.2017