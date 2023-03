Der Weg vom Mitarbeiter zur Führungskraft

Hamburg (em/lm) Geeignete Mitarbeiter steigen im Laufe ihrer Karriere zu Führungskräften auf und fangen an, Managementfunktionen zu übernehmen. Dadurch ändern sich die Anforderungen an die Mitarbeiter. Sie benötigen Managementkompetenzen und eine hohe sozial-kommunikative Qualifikation. Diese Kompetenzen müssen oftmals durch „Learning by doing“ in der Position erlernt werden.



Die Folge ist, dass an den entscheidendsten Stellen im Unternehmen Personen arbeiten, die für ihre Tätigkeit unzureichend ausgebildet sind und daher unter ihren Möglichkeiten bleiben. Darunter leiden in der Regel die Unternehmensergebnisse.



Wenn der Weg in die Zukunft für junge Führungskräfte mit entsprechenden Kompetenzen ausgestattet ist, beeinflusst das die Mitarbeiterzufriedenheit und wirkt sich dann positiv auf die Unternehmensergebnisse aus. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Weiterbildung der Mitarbeiter. Folgende Kernkompetenzen sollte eine Führungskraft haben: in Arbeitsprozessen kompetent beraten können, Mitarbeiter professionell entwickeln und begleiten, Ressourcen herausarbeiten und fördern, Dynamiken im Team erkennen, lösungsorientiert mit Konflikten umgehen sowie gewinnbringend nach außen kommunizieren.



Die „Systemische Coaching Ausbildung“ der GIS-Akademie führt zu den oben genannten Kompetenzen und gibt den Führungskräften während der Weiterbildung die Möglichkeit der Selbstreflexion und Persönlichkeitsentwicklung. Am Ende steht eine Führungskraft mit hohen Management- und sozial-kommunikativen Kompetenzen.



Bild: Mit den Kursangeboten der GIS-Akademie werden Führungskräfte fit für ihre verantwortungsvolle Führungsposition.

Veröffentlicht am: 30.01.2015