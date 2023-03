Der wichtigste Partner für den „Konzern Kommune“

Pinneberg (em) Es gibt nicht viele Kreditinstitute, die sich einen Spezialisten für die Betreuung der Kommunen und kommunalnahen Unternehmen in der Region leisten. Die Sparkasse Südholstein bietet den Kreisen, Städten und Gemeinden in Südholstein hingegen seit Jahren vor Ort einen exklusiven Ansprechpartner, der sich in ihren Bedürfnissen auskennt und finanzielle Lösungen für sie entwickelt – für die Gegenwart, vor allem aber für die nachhaltige Entwicklung.



Rüdiger Wulff ist der neue Kommunalkundenbetreuer der Sparkasse Südholstein. Er löst Olaf Seiler ab, der nach fast 14 Jahren in den Vorstandsstab der Nachbarsparkasse Elmshorn wechselt. „Ich werde die vertrauensvolle Zusammenarbeit weiterführen und mein Know-how zum Nutzen der Kommunen engagiert einbringen“, verspricht Rüdiger Wulff, der seit 2009 bei der Sparkasse arbeitet und bislang als Firmenkundenbetreuer und Fachreferent im Firmenkundengeschäft tätig war.



Sparkasse ist der Marktführer

Der Finanzexperte erläutert: „Die Anforderungen an Städte, Gemeinden und Landkreise ändern sich laufend. Wir sprechen heute vom ‚Konzern Kommune’, der gemäß dieser vielfältigen Herausforderungen betreut werden will.“ Zu dem „Konzern“ gehören zum Beispiel auch Stadtwerke, Abwasserzweckverbände, Versorger, Volkshochschulen und zahlreiche weitere Betriebe, in denen die Kommunen ihre Aufgaben für die Bevölkerung organisieren. Die Sparkasse Südholstein ist Marktführer in der Kommunalbetreuung und unterstützt die Kommunen mit einem vielfältigen modernen Produkt- und Beratungsangebot. „Es geht längst nicht mehr nur um Kredite. Zwar ist das klassische Liquiditätsmanagement mit Kassenkrediten und Tagesgeldern zentraler Bestandteil der Geschäftsverbindung. Doch darüber hinaus gewinnt das aktive Zins-, Schuldenund Risikomanagement immer mehr an Bedeutung“, betont der 46-jährige. Zudem ist die Sparkasse bei der Unterstützung der Kommunen für die städtebaulichen Entwicklung gefragt. Hierbei sind ihre lokalen Kenntnisse ein unschlagbarer Vorteil.



Das Ziel: eine nachhaltig positive Entwicklung

„Unsere Verwurzelung in der Region und unsere gemeinwohlorientierte Geschäftspolitik, die auf die Stärkung der Region ausgerichtet ist, macht uns zum idealen Partner. Das gilt nicht nur für größere Städte, sondern gerade auch für kleinere und mittlere Kommunen. Wir wissen, was die Region braucht, haben ein weit verzweigtes Netz zu den lokalen Unternehmen und gehen mit voran, wenn es um die Wirtschaftsförderung und Steigerung der Lebensqualität in unserer gemeinsamen Heimat geht“, so Rüdiger Wulff. Deshalb steht er für eine ganzheitliche Finanzbetreuung, die die Bedürfnisse und Ideen seiner Kunden mit den unterschiedlichen Entwicklungen auf den Finanzmärkten zusammenbringt. Wulff: „Es geht um die nachhaltig positive Entwicklung der Kommunen, in denen die Sparkasse zu Hause ist und in denen auch die Mitarbeiter der Sparkasse Südholstein leben und arbeiten. Kommunen und Sparkassen sind seit jeher eng miteinander verbunden.“



Foto: Enge Begleiter der Kommunen und kommunalnahen Unternehmen im Kreis Pinneberg: Rüdiger Wulff (links) löst Olaf Seiler ab.

Veröffentlicht am: 20.03.2013