Der zuverlässige Ansprechpartner für EDV & VoIP

Elmshorn/Norderstedt (ml) Wohl in kaum einer Branche ist das Angebot so vielseitig und darum manchmal wohl auch so verwirrend wie im Bereich der PCDienstleister. Dies war eine zentrale Erkenntnis für Sönke Jensen vom BNi Kiel/Nordersted und auch einer der Gründe, warum er sich entschloss, in die Selbstständigkeit zu wechseln.



Um es gleich vorweg zu nehmen: Bereut hat er den Schritt, sein eigenes Unternehmen zu gründen nicht für einen einzigen Moment. „Ich war zuvor als Angestellter in einem internationalen Unternehmen in diesem Bereich tätig. Schon damals fiel mir auf, das viele EDVler zwar ein aktuelles Problem lösen können, oftmals aber nicht nach den firmenspezifischen Ursachen für das Auftauchen dieser Probleme suchen“, so Sönke Jensen im Gespräch mit dem Wirtschaftsmagazin.



Hier sah er eine ideale Nische für sich. Und so ist für ihn beim ersten Kundenkontakt das – wie er es nennt – Beratungs- und Kennlerngespräch die zentrale Kernaufgabe, der er sich stellen möchte. Erst wenn er die elementaren firmenspezifischen Besonderheiten kennt, also auch möglichst die internen Abläufe erfahren hat, beginnt Sönke Jensen mit der Problemlösung. „Dabei schaue ich ganz bewußt über den Tellerrand und bemühe mich um ein vertauensvolles Verhältnis zu meinem Kunden. Ich sage immer, dass mein Beruf mit dem des Steuerberaters zu vergleichen ist, da wir ja die intimsten Firmendetails erfahren. Da ist das Vertrauen des Kunden zu mir und meinen Vorschlägen von enormer Wichtigkeit“, so Sönke Jensen.



Er bezeichnet sich gerne als „One-Man-Show“, hat aber für alle Fragen, die er in seinen Augen nicht zu hundert Prozent lösen kann, kompetente Partner, die sich so wie er auf einen speziellen EDV-Bereich spezialisiert haben. „Natürlich bin ich erst einmal der zentrale Ansprechpartner für alle EDV-Fragen, dann folgen aber, wenn es notwendig ist, die Spezialisten. Man muss sich heute spezialisieren“, ist sich Sönke Jensen sicher. Zu seinen Kunden gehören mittelständische Unternehmen genauso wie der Friseursalon mit zwei Rechnern oder auch große Firmen. Zu seinen Spezialgebieten zählen das Netzwerk und alles im Bereich Microsoft. Mit dem Bereich „Voice over IP“ hat sich Sönke Jensen einem weiteren Schwerpunkt verschrieben. Dahinter verbergen sich im besten Sinne des Wortes neuartige Online-Telefonielösungen für kleine und mittelständische Unterehmen. „Diese Lösungsansätze werden immer wichtiger. Und hier habe ich für meine Kunden hochgradig attraktive Vorschläge und dies zu einem absolut guten Preis-Leistungs-Verhältnis“, so Sönke Jensen nicht ohne Stolz, zumal das flexible und zuverlässige VoIP-System, welches er einsetzt, gerade die TÜV-Zertifizierung erhalten hat. Seine Zukunft sieht der Unternehmer positiv. „Mein erklärtes Ziel ist es, zufriedene Kunden und eine glückliche Familie zu haben“, dass er alles daransetzt, um dies auch umzusetzen, glaubt man ihm aufs Wort.



Foto: Andreas Garrels

Veröffentlicht am: 25.07.2012