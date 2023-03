DHL Express legt Grundstein

Neumünster (em/mhp) Auf dem rund 14.700 Quadratmeter großen Areal, am Donaubogen im Gewerbegebiet Süd, entstehen mit einem Investitionsvolumen von rund 10 Millionen Euro Büro- und Produktionsflächen von ca. 3.200 bzw. 2.000 Quadratmetern. Bauherr ist die Grundstücksgesellschaft Donaubogen Drei GmbH aus Hamburg.



Die neue Betriebsstätte ist Teil eines großen Investitionsprogrammes, mit dem DHL Express seine Produktionsstätten in Deutschland modernisiert und erweitert. Mit dem Neubau vervierfacht die DHL Express die Kapazität des bisherigen Standortes und wird von dort ab Sommer 2018 die Sendungen in ganz Schleswig-Holstein inklusive der Inseln bearbeiten. Rund 75 Beschäftigte werden an dem hochmodernen Standort tätig sein. In seiner Rede hob Markus Reckling, Managing Director DHL Expresss Germany, die Bedeutung der Stadt als strategisch ideal gelegenen Standort hervor und bedankte sich bei der Stadt Neumünster, insbesondere bei Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras, für die Unterstützung.



„Das Genehmigungsverfahren für den Bau hat weniger als drei Monate gedauert, das war hervorragend“, so Markus Reckling in seiner Rede. Worte des Dankes fand auch Torsten Martens von der propertyteam AG, einem der Gesellschafter der Donaubogen Drei GmbH. „Die neue Betriebsstätte ist ein großartiges Teamprojekt. Ich möchte mich bei allen Beteiligten, unseren Partnern, der Stadt Neumünster und bei der Wirtschaftsagentur für die Unterstützung und Kooperation bedanken“. Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras betonte in seiner Rede: „Ein positives Signal für unsere Stadt und ein weiterer Beweis, dass Neumünster als Wirtschaftsstandort immer bedeutender wird. Es geht voran.“ In den vergangenen acht Jahren sind rund 6.700 neue sozialversicherungspflichtige Jobs entstanden.

Veröffentlicht am: 13.11.2017