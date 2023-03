Die 13. B2B NORD ist eröffnet! (Fotogalerie)

Hamburg-Schnelsen (em) Die 13. B2B NORD Messe ist eröffnet! Pünktlich um 10 Uhr eröffnete Sven Boysen, Geschäftsführer Regenta Verlag die 13. B2B NORD Messe in der MesseHalle Hamburg-Schnelsen.



Hier treffen innovative Geschäftsideen auf erfolgreiche Unternehmen, neue Kooperationen werden geschlossen und interessante Kontakte geknüpft. Ein besonderes Highlight ist die Verleihung des Gründerpreises sowie der WirtschaftsDialog im NORDGATE GewerbeImmobilien Fachforum zum Thema „Social Media in Unternehmen“. In den weiteren Fachforen im Erd- und Obergeschoss teilen zahlreiche Speaker ihr Wissen mit dem Publikum.



Bis 17 Uhr haben Interessierte noch die Möglichkeit, die Netzwerkmesse zu besuchen.

Der Eintritt für Fachbesucher ist kostenlos!



Ihre persönliche Eintrittskarte zum herunterladen:

www.B2B-NORD.de/downloads/eintrittskarte.pdf



Das gesamte Vortragsprogramm:

www.B2B-NORD.de/messe/programmuebersicht



Weitere Informationen zur B2B NORD Messe:

www.B2B-NORD.de/messe/

Veröffentlicht am: 25.04.2019