Die Ansprechpartnerin für Vertrieb und Produktmanagement

Pinneberg (jj/sw) Beste Marketingberatung in Pinneberg: Iris Ulatowski steht Unternehmern in allen Bereichen des Marketings, seit dem 1. Juli 2013, zur Seite. Wellenläufer Marketing heißt das junge Unternehmen der Allrounderin.



„Ich bin seit 1992 im und für den Mittelstand tätig. Ich habe verschiedene Aufgaben von Produktmanagement über Vertrieb bis hin zur Entwicklung von Marketingkonzepten in internationalen Konzernen übernommen“, so Iris Ulatowski. „Seit letztem Jahr unterstütze ich Unternehmen dabei, das volle Marketingpotenzial auszuschöpfen und gezielt zu werben – ohne, dass sie dafür eigenes Personal einstellen müssen.“



Iris Ulatowski garantiert ihren Kunden eine individuelle Verkaufsförderung. Wichtig dabei ist eine objektive Beratung jedes einzelnen Unternehmens in Bezug auf Leistungsspektrum und Ziel. In Zusammenarbeit mit einem Netzwerk von Spezialisten wie PR-Fachleute, Grafiker, Coaches, Programmierer und Web- Designer erstellt sie für jeden Kunden ein eigenes Konzept. „Für die Kunden ist meine Arbeit absolut durchsichtig. Es gibt keine versteckten Kosten oder bösen Überraschungen. Von vornherein können Unternehmer aus unterschiedlichen Paketen wählen“, verrät die Expertin. Das Basispaket umfasst vier Stunden Beratung, Neukunden-Gewinnung, Internet-Auftritt und Attraktivität der Werbung. Das erweiterte Servicepaket beinhaltet insgesamt acht Stunden Beratung, sowie – zusätzlich zu den Leistungen des Basispakets – Analyse der Werbelücken und die Marketingplanung auf Jahresbasis. Selbstverständlich werden auf Anfrage auch Individuallösungen angeboten. „Gerne können Interessierte ein 30-minütiges, kostenloses Erstgespräch in Anspruch nehmen“, lädt Iris Ulatowski ein.



Foto: Iris Ulatowski bietet Marketing, Beratung und Konzepte.

Veröffentlicht am: 24.07.2014