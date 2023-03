Die Anzahl der Steuererhöhungen steigt deutlich!

Kiel (em) In diesem Jahr erhöhten 35 % (2014: 14 %) der Gemeinden mit mehr als 2.000 Einwohnern ihre Gewerbesteuerhebesätze. Bei der Grundsteuer B waren es sogar 40 % (2014: 24 %) der Kommunen. Zu diesem Ergebnis kommt die IHK Schleswig-Holstein in der diesjährigen Realsteuerumfrage.



Trotz höchster kommunaler Steuereinnahmen ist ein Ende noch nicht in Sicht. Zum 01.01.2016 wird Lübeck die Gewerbesteuer auf 450 Prozentpunkte anheben und Norderstedt damit von dem bisherigen „Spitzenplatz“ in Schleswig-Holstein ablösen. Wie befürchtet, hat die geplante Steuererhöhung Lübecks eine negative Signalwirkung auf andere Kommunen. So plant die Landeshauptstadt Kiel bereits eine Anpassung an das Lübecker Hebesatzniveau.

„Steuererhöhungen sind das falsche Signal an unsere Unternehmen“, sagt Friederike C. Kühn, Präsidentin der IHK Schleswig-Holstein. „Nur durch gute Standortfaktoren, zu denen neben einer leistungsfähigen Infrastruktur auch niedrige Hebesätze gehören, wird eine Gemeinde attraktiv für Betriebe und Investoren. Mit dem Ausreizen kommunaler Einnahmenquellen werden langfristig wichtige Standortvorteile verspielt“, betont Kühn.



Der durchschnittliche Gewerbesteuerhebesatz liegt in Schleswig-Holstein derzeit bei 352 (2014: 348) Prozentpunkten. Dabei liegt die Spannweite zwischen 255 Prozentpunkten in der Gemeinde Bosau und 440 Prozentpunkten in Norderstedt. Das Hebesatzgefälle bei der Grundsteuer B schwankt zwischen null Prozentpunkten in Norderfriedrichskoog und 500 Prozentpunkten in den Städten Kiel und Lübeck. Im Bereich der Grundsteuer B steigt der Hebesatz in Schleswig-Holstein um durchschnittlich neun Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr. Er liegt nun bei 347 Pro­zentpunkten.



Die IHK Schleswig-Holstein hat auch in diesem Jahr ausgewählte Gemeinden zur Höhe der Re­alsteuerhebesätze der Gewerbesteuer und Grundsteuer B befragt. Mit einer hieraus resultierenden Über­sicht gibt sie ansässigen, aber auch ansiedlungs- und umsiedlungsinteressierten Unternehmen eine standortpolitische Orientierungshilfe.



Den Realsteueratlas 2015 finden Sie unter folgendem Download:

www.ihk-sh.de/realsteueratlas

Veröffentlicht am: 09.11.2015