Die B2B NORD ist eröffnet!

Hamburg (jj) Seit 9 Uhr zieht es Unternehmer und Entscheider in die MesseHalle Hamburg-Schnelsen. Der Grund ist die B2B NORD – Deutschlands größte regionale Wirtschaftsmesse.



Hier treffen innovative Geschäftsideen auf erfolgreiche Unternehmen, neue Kooperationen werden geschlossen und interessante Kontakte geknüpft. Ein besonderes Highlight sind die Speaker der GSA. In den Impulsforen im Erd- und Obergeschoss teilen sie ihr Wissen mit dem Publikum. Zahlreiche Vorträge auch in den vier weiteren Kompetenzforen stehen noch auf dem Plan.



Bis 18 Uhr haben Interessierte noch die Möglichkeit, die Netzwerkmesse zu besuchen.

Das gesamte Vortragsprogramm steht auf www.B2B-NORD.de bereit.





Veröffentlicht am: 19.11.2014