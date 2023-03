Die B2B NORD ist viel mehr als nur eine Messe

Hamburg (UvS) Wenn die B2B NORD am 25. April das erste Mal in der MesseHalle Schnelsen ihre Pforten öffnet, dann erwartet Aussteller und Besucher ein Tag voller interessanter Begegnungen und Impulse.



„Mit der B2B NORD bieten wir Unternehmern, Geschäftsführern und Existenzgründern eine Dialogplattform, um alle Messeteilnehmer miteinander ins Gespräch zu bringen. Die B2B NORD ist damit mehr als eine Messe, viel mehr kann jeder Teilnehmer die B2B Nord als zusätzliches Kommunikationsmittel nutzen, um effiziente neue und persönliche Kontakte zu knüpfen“, sagt Veranstalter Sven Boysen von der Regenta GmbH. Allein der Aufbau unterscheidet sich schon von anderen gleichartigen Messen. Sogenannte Areas bilden bei dieser Veranstaltung den Rahmen um das Herzstück, den eigentlichen Dialogbereich. Innerhalb einzelner Areas können sich Branchen, Verbände oder Area- Sponsoren gemeinsam mit ihren Partnern präsentieren und austauschen.

Auf einer Bühne neben dem Dialogbereich finden den ganzen Tag über Impulsvorträge von renommierten Experten des Veranstaltungspartners J.O.I. statt. Hierbei werden schwerpunktmäßig Themen wie Kommunikation und Wissen im Unternehmen behandelt, die in anschließenden Dialogrunden mit den Referenten erörtert werden können. Bevor die Veranstaltung am Abend langsam ausklingt, wird noch ein ausgesprochenes Highlight den Tag abrunden, denn die B2B NORD wird ein Event im Event hervorbringen. Bereits in der Vergangenheit konnten für die exklusiven WirtschaftsDialoge hochrangige und namhafte Politiker wie Ministerpräsident Thorsten Albig, der FDPFraktionschef und ehemalige Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle, der Vorsitzende der Grünen Jürgen Trittin oder seine Kollegin Claudia Roth, wie auch Bundeswirtschaftsminister und FDP-Chef Philipp Rösler als Gesprächspartner gewonnen werden.

Auf der B2B NORD wird ein weiterer WirtschaftsDialog stattfinden und auch dieses Mal wird die Regenta GmbH als Veranstalterin einen besonderen Gast einladen. Wer als Unternehmer im Gespräch bleiben will und mit einfachem Visitenkartentausch nicht viel anfangen kann, sondern auch den einen oder anderen ausführlichen Gedankenaustausch mit interessanten und verheißungsvollen neuen Bekannten betreiben möchte, sollte sich zeitnah für eine Teilnahme an der B2B NORD anmelden und von besonderen Offerten profitieren. „Durch die einmaligen Angebote wie Messe plus Medien oder unsere B2B-Kombi haben die teilnehmenden Firmen die Möglichkeit nicht nur einmalig Aussteller zu sein, sondern zu außerordentlich attraktiven Konditionen eine langfristige, vielfältige Medienpräsenz für sich zu nutzen“, so Sven Boysen weiter.



Weitere Informationen und Formulare zum Download unter: www.B2B-NORD.de



Bild: In der MesseHalle Hamburg-Schnelsen treffen sich am 25. April Unternehmer und Entscheider aus der Metropolregion Hamburg.

Veröffentlicht am: 31.01.2013