Die B2B NORD wirft Ihre Schatten voraus!

Hamburg (em) Am kommenden Donnerstag, den 25. April, findet in der Messehalle Hamburg Schnelsen Deutschlands größte regionale Wirtschaftsmesse statt.



In der Zeit von 10 bis 22 Uhr präsentieren sich mehr als 200 Unternehmen und 14 Unternehmensverbände auf über 1.800 qm Ausstellungsfläche. Während des gesamten Tages finden auf 4 Bühnen und Kompetenz-Areas Vorträge und Dialogveranstaltungen, unter anderem mit den Top-Acts "Business-Samurai" mit Joe Alexander und dem WirtschaftsDialog mit Wolfgang Kubicki statt. Die kostenlose Zugangsberechtigung für Unternehmer, Geschäftsführer und Entscheider finden Sie als Download unter www.B2B-Nord.de.

Veröffentlicht am: 22.04.2013