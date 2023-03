Die Beratungsstelle Frau & Beruf wird gut angenommen

Die Beratungsstelle FRAU & BERUF Segeberg bietet aufgrund öffentlicher Förderung eine kostenfreie Beratung an – und die wird sehr gut angenommen. „Als Träger der Beratungsstelle FRAU & BERUF Segeberg freuen wir uns, dass die öffentliche Förderung da ankommt, wo sie hin soll – bei Frauen, die Fragen rund um Beruf und beruflichen Wiedereinstieg haben,“ sagt Ulrich Graumann, Geschäftsführer der Wirtschafts­entwicklungs­gesellschaft des Kreises Segeberg (WKS).



Die Beraterinnen sind mit den Beratungen voll im Plan. Gefördert wird die Beratungsstelle FRAU & BERUF Segeberg aus dem Landesprogramm Arbeit mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds. Als Plansoll für die Beratung wurden den Beraterinnen Silke Knuth, Gisela Malasch und Jutta Salzmann für 2015 180 Erstberatungen mitgegeben. Schon mit Ende des 1. Halbjahres wurden mehr als 100 Erstberatungen durch­ge­führt. Dazu kamen weitere 100 Kurzberatungen. „Mehr als 200 Frauen aus dem Kreis Segeberg haben seit Beginn des Jahres zu uns Kontakt aufgenommen“, freut sich Beraterin Gisela Malasch über das gute Ergebnis.



Ziel dieser Beratung von FRAU & BERUF ist es, diesen Frauen den Wiedereinstieg in den Beruf zu erleichtern oder ihre berufliche Situation zu festigen. Das Angebot richtet sich an Frauen, die nach einer Auszeit wieder in einen Beruf einsteigen, von einem Minijob in eine sozialversicherungspflichte Beschäftigung wechseln, ihre Teilzeitbeschäftigung ausweiten oder ihre Beschäftigung sichern möchten. Zudem werden auch Frauen beraten, die eine Berufsausbildung in Teilzeit machen möchten.



Die Beratungen finden sowohl in Segeberg als auch in Norderstedt, Kaltenkirchen, Henstedt-Ulzburg, Bad Bramstedt und jetzt auch in Trappenkamp statt. „Diese sogenannte mobile Beratung ist uns wichtig, weil nicht alle Frauen lange Anfahrtswege bewältigen können“, berichtet Silke Knuth. „Die Kurzberatungen finden in der Regel per Telefon statt.“ Ein weiterer wichtiger Pluspunkt für die Frauen ist, dass die Beratung aufgrund der öffentlichen Förderung kostenlos und zudem inhaltlich neutral und behördenunabhängig ist.



„Wir schließen mit diesem Angebot eine Lücke für den Wiedereintritt in den Arbeitsmarkt. Viele dieser Frauen stehen ganz am Anfang ihrer Überlegungen. FRAU & BERUF bietet mit dieser unabhängigen Beratung eine Orientierung an, so dass jede Ratsuchende frei entscheiden kann, wie es für sie weitergehen soll“, erklärt Ulrich Graumann.



Die Beratung orientiert sich an den persönlichen Voraussetzungen der Ratsuchenden, definiert mit ihr gemeinsam realistische Ziele und berät unabhängig, kostenfrei und neutral. Auch wer geringfügig, teilzeit- oder kurzfristig beschäftigt ist und dieses ändern oder eine Ausbildung in Teilzeit machen möchte, wird beraten.



Frauen, die sich auch während der Sommerferien beraten lassen wollen, vereinbaren bitte bei Jutta Salzmann, Tel. 04551 – 944 002 einen Termin, denn die Termine werden zentral koordiniert und vergeben. Jutta Salzmann ist erreichbar Mo bis Fr von 9.00 Uhr bis 12.30 Uhr oder per E-Mail frau-und-beruf@wks-se.de.



Das Landesprogramm Arbeit ist das Arbeitsmarktprogramm der Landesregierung für die Jahre 2014-2020. Schwerpunkte sind die Sicherung und Gewinnung von Fachkräften, die Unterstützung bei der Integration von Menschen, die es besonders schwer haben, in den ersten Arbeitsmarkt zu kommen und die Förderung des Potentials junger Menschen. Das Landesprogramm Arbeit hat ein Volumen von etwa 240 Millionen Euro, davon stammen knapp 89 Millionen Euro aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF). Mehr Informationen im Internet: www.EU-SH.schleswig-holstein.de .

Veröffentlicht am: 20.08.2015